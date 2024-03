ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ଭାରତ - INDIA EFTA TRADE DEAL

ଲେଖକ-ଡକ୍ଟର ରାଧା ରଘୁରାମପତ୍ରୁଣି

ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍, ଗୀତମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜେନେସ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ସମେତ ୪ ଦେଶର EFTA ବ୍ଲକ ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସମାନ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ । ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ବିଶ୍ବର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଭାରତ । ବାଣିଜ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି । ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ବା European Free Trade Association (EFTA) ହେଉଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲିକଟେଷ୍ଟିନ୍, ନରୱେ ଏବଂ ସ୍ବିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ସଂଗଠନ । EFTA ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ । କାନାଡା, ଚିଲି, ଚୀନ୍, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶ ସମେତ 40 ଦେଶ ସହିତ EFTA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29 ଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛି ।

India-EFTA Trade Deal

2008 ମସିହାରୁ ଭାରତ EFTA ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କରୁଛି । 2022-23 ମଧ୍ୟରେ EFTA ଦେଶକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି 1.92 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆମଦାନୀ 16.74 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର ଥିଲା । EFTA ଦେଶଗୁଡିକ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। 2021–2022 ରେ ଏହା 23.7 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ 2022–23 ମଧ୍ୟରେ 14.8 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆଉ 2023 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାରବାର ପୁନର୍ବାର 15.6 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 2021-22 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ EFTA ମଧ୍ୟରେ18.65 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରର ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । EFTA ଦେଶଗୁଡିକୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପଥର, ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାହାଜ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଆଦି ରପ୍ତାନି କରେ ଭାରତ ।

India-EFTA Trade Deal

ଏପ୍ରିଲ 2000 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ (FDI)ମିଳିଛି । ଯାହାକି ଭାରତର ଦ୍ବାଦଶ ବୃହତ୍ତମ ନିବେଶକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ନରୱେରୁ ଏଫଡିଆଇ ବାବଦରେ 721.52 ମିଲିୟନ ଆମେରୀକିୟ ଡଲାର, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ 29.26 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ଲିକଟେଷ୍ଟିନରୁ 105.22 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା । ମୋଟ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିରେ EFTA ର ଅଂଶ 0.4% ଥିବାବେଳେ ଆମଦାନୀରେ 2.4% ରହିଛି । ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିରେ 14 ଟି ସେବା ସାମିଲ ରହିଛି । ନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସହଯୋଗ, ସରକାରୀ କ୍ରୟ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ମିଲିୟନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭାରତରେ 100 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି । ଭାରତ-EFTA ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ବରଂ ବିଶ୍ବର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ସହିତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

EFTA ରେ ସ୍ବିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାଗୀଦାର । ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଅଭିନବ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ବିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ୧ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଏବଂ ସ୍ବିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ 17.14 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି (ରପ୍ତାନି 1.34 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର ଏବଂ ଆମଦାନୀ 15.79 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର)। 2022-23 ମସିହାରେ ସ୍ବିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ (US $ 12.6 ବିଲିୟନ), ଯନ୍ତ୍ରପାତି ($ 409 ମିଲିୟନ), ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ (US $ 309 ମିଲିୟନ), ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଓ କୋଇଲା (US $ 380ମିଲିୟନ ), କାଚ ଉପକରଣ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା (US $ 211.4 ନିୟୁତ), ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ (US $ 202 ନିୟୁତ) ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ (US $ 7 ନିୟୁତ) ଆଦି ଆମଦାନୀ କରିଛି ଭାରତ ।

ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଲିଭ୍ ଏବଂ ଆଭୋକାଡୋ ପରି ଫଳ, କଫି , ବିଭିନ୍ନ ତେଲ , ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା, ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ୍ ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସାଇକେଲ ଉପକରଣ, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ଘଣ୍ଟା, ଔଷଧ, ରଙ୍ଗ, ବସ୍ତ୍ର, ପୋଷାକ, ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଆଦି ରହିଛି । ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କଟା ଏବଂ ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ହୀରା ଉପରେ ଶୁଳ୍କ 5 ବର୍ଷରେ 5 ପ୍ରତିଶତରୁ 2.5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସୁନା ଉପରେ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ଦେଇନାହିଁ । ସେହିପରି କାଗଜରେ, 40 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ପିଛା ୧ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଭାରତକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ । ସେହିପରି ଅବକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ୟୁଟି ରିହାତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ରହିଛି । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ US ଡଲାର 5 ତଳେ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ US $ 5 ଏବଂ US $ 15 ତଳେ ଥିବା ମଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ 150 ପ୍ରତିଶତରୁ 100 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ତା’ପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ 10 ବର୍ଷରେ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଚୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ...WTO ବୈଠକରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ? ଦେଶର ହିତ ସାଧନ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଜାଣନ୍ତୁ - WTO Ministerial Conferences

ଭାରତ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ FTA ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ 13 ଟି FTA ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନିକଟରେ ମରିସସ୍, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଥରେ ଥରେ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଭାରତ । କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର' ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀର ବହୁଳ ଅଂଶ ରହିଛି । 'ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ' ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।