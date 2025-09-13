ETV Bharat / opinion

OPINION: ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କର ଗ୍ରହଣ: ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲଙ୍ଗାନା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ

ଆମେରିକାର 50% ଶୁଳ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଭିବିଏସ୍ଏସ୍ କୋଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ।

File photo of US President Donald Trump
File photo of US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 6:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଡକ୍ଟର ଭିବିଏସ୍ଏସ୍ କୋଟେଶ୍ୱର ରାଓ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି 86 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 27, 2025ରୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 50%ର ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା, ଭାରତର ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଏହି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରପ୍ତାନି-ଚାଳିତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଶୁଳ୍କ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବାଧା ଦେଇଛି। ଜୀବିକା ନିର୍ବାହକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ବୟନଶିଳ୍ପ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚମଡ଼ା, ମଣି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଔଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ରପ୍ତାନିଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀ, ବିଶେଷକରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆମେରିକା ବଜାରକୁ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରପ୍ତାନି $2.3 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ $7.45 ବିଲିୟନ।

Representational Image
Representational Image (IANS)

ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିତ ଶୁଳ୍କ ବୋଝ ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଶୁଳ୍କକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ 50%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME), ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୃହତ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।

ସେହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ହେତୁ ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, କାଜୁ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଭଳି କୃଷି ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ ପରିମାଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଡର ବାତିଲ, ଉତ୍ପାଦନରେ ମନ୍ଥରତା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରପ୍ତାନି ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇବା ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ତେଲଙ୍ଗାନାର ରପ୍ତାନିଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:

ଆମେରିକାକୁ ତେଲଙ୍ଗାନାର ରପ୍ତାନି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିବିଧ। ଯେଉଁଥିରେ ଔଷଧ, ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରାୟ 36,893 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ରପ୍ତାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି।

ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପାଦାନ ଏବଂ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ରପ୍ତାନି ଅର୍ଡର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ। ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟର ଗତିକୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

US tariffs are pushing the Indian garment industry into deep crisis
US tariffs are pushing the Indian garment industry into deep crisis (Symbolic photo-ETV Bharat)

ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ:

ଏହି ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ବିଶେଷକରି ଶ୍ରମ-ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରିକି ବୟନ, ରତ୍ନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର, ଫୁଟୱୟାର ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଯାହାର ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା। ପୂର୍ବ 25%ରୁ 50%କୁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଳ୍କ ବହୁତ କମ୍।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 60% ରପ୍ତାନି ଏହି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ବର୍ଗରେ ରପ୍ତାନି 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 0.4-0.7% ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ MSME-ଚାଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ।

The effect of American tax is visible on Indian shrimp export.
The effect of American tax is visible on Indian shrimp export. (ANI)

ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:

ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବହୁମୁଖୀ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।

  • ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ: ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ରପ୍ତାନି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବଜାର ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନର 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 2ଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
  • ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବିଧା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା: (ECLGS) ଯାହା ସମାନ୍ତରାଳ-ମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲିକ୍ୟୁଡିଟି ଚାପକୁ କମ କରିବ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ NPA ବର୍ଗକୁ ଖସିବାରୁ ରୋକିବ।
  • ରପ୍ତାନି ବଜାରର ବିବିଧତା: UK, EU, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆସିଆନ୍ ଦେଶ ଏବଂ UAE ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।
  • MSME ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମର୍ଥନ: ଲିକ୍ୟୁଡିଟି ସମର୍ଥନ, ରପ୍ତାନି କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ-ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (PLI) ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା MSMEଗୁଡ଼ିକୁ ଲିକ୍ୟୁଡିଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ନିବେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
  • କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ଲାଗି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା, କିଛି ଚାପକୁ କମ୍ କରିପାରେ।
  • ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣକାରୀ ବିକଳ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ବିଶେଷକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ଏବଂ "ଚାଇନା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍" ରଣନୀତି ସହିତ ସମାନ।
  • ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା: 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚୀନର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କ୍ରେତାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ।
US tariffs are pushing the Indian garment industry into deep crisis
US tariffs are pushing the Indian garment industry into deep crisis (Symbolic photo-ETV Bharat)

ଆମେରିକୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ:

ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ, ବିଶେଷକରି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଉଦୀୟମାନ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।

  1. ବଜାର ବିବିଧତା: ରପ୍ତାନି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବାହାରେ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା।
  2. ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନୋଭେସନ ଏବଂ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍: ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା- ଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦ ଭଳି କମ୍ ଶୁଳ୍କ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।
  3. କଷ୍ଟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍: ଶୁଳ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଗମ କରିବା।
  4. ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସହଯୋଗ: ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
  5. ଘରୋଇ ଚାହିଦାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା: ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ କିଛି ରପ୍ତାନିକୁ ଘରୋଇ ବଜାରକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବା।
File photo of US President Donald Trump
File photo of US President Donald Trump (AP)

ନିଷ୍କର୍ଷ: ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 50% ଶୁଳ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ଭଳି ରପ୍ତାନି-ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏହା ଜୀବିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ବଜାର ସୁଯୋଗକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଏପରି ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲବି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିବିଧତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉଦୀୟମାନ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ANALYSIS: ଟ୍ରମ୍ପ ଲୀଳା! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଶୁଳ୍କ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ଏଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବ ଭାରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Opinion:ଭାରତ-ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଟାରିଫ ଟେନସନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ

For All Latest Updates

TAGGED:

US TARIFFS ON AP TELANGANAIMPACT OF US TARIFFS ON INDIAUS TARIFFS WARଆମେରିକା ଶୁଳ୍କର ଗ୍ରହଣIMPACT OF US TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.