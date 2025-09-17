ETV Bharat / opinion

OPINION:ଯଦି ହିଟଲର ୟିହୁଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ହୋଇଥାନ୍ତେ

ଇସ୍ରାଏଲ-ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସଂଘର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64,000ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ ଧ୍ୱଂସାଲୀଳା ଜାରି ରହିଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ରୁମାନ ମେକ୍କି ଓ ସନ୍ଦୀପ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ...

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu (AP File)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2025 at 11:09 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

ରୁମାନ ମେକ୍କି-ସନ୍ଦୀପ ପାଣ୍ଡେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଇତିହାସ ନାକବା, ନକ୍ସା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାରର। ଏଠାରେ, ନାକବା ଅର୍ଥ ବିନାଶ। ନାକସା ଅର୍ଥ ଆଘାତ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠୁର ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଇତିହାସ ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। କାରଣ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଫୋଟକାଯୁକ୍ତ ପାଦ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ରଶିରେ ନିଜକୁ ଟାଣି ଚାଲିଛି।

A view of the devastation in Gaza.
A view of the devastation in Gaza. (AP File)

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ-ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବିବାଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ ଅଜବ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁଭବ କରୁ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ ଧ୍ୱଂସର ପଛରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅସହାୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଏହା ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ଲାଇଭ-ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କରି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନୈତିକ ଅବନତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନୀରବ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ନରସଂହାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି:

ସତ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସାହସୀ ଲୋକମାନେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯୋଡ଼ି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ 26, 2025ରେ ନାସେର ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଆହୁରି 20 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରଏଟର୍ସ, ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଜଜିରାର ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ଅହମଦ ଆବୁ ଅଜିଜ୍ (29), ହୁସାମ୍ ଅଲ୍-ମସରି (49), ମାରିୟମ ଆବୁ ଦାକ୍କା (33), ମହମ୍ମଦ ସଲାମା (24), ଏବଂ ମୋଆଜ୍ ଆବୁ ତାହା (27) - ସମସ୍ତେ ଯୁବ, ଉତ୍ସାହୀ, ନିରିହ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସତ୍ୟର ସଚ୍ଚୋଟ ବାହକ - ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କ୍ୟାମେରାରେ ଲାଇଭ୍ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଛୁ।

FILE - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
FILE - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (AP)

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭୦ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି:

୨୦୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ୨୭୦ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ, କମିଟି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ୍ (CPJ) କହିଛି ଯେ, ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଧିକ ପ୍ରେସ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଜଟିଳତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହାନୁଭୂତିର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ "ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହମାସକୁ ଦୂର କରିବା ବାହାନାରେ ଗାଜାରେ ୬୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏକ ନରସଂହାର ସାମ୍ନାରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅନୁତାପ ଏକ ମଜା ପରି ମନେହୁଏ।

ସେ ଜାତିସଂଘ-ସମର୍ଥିତ କ୍ଷୁଧା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗାଜାରେ 5,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ "କ୍ଷୁଧା, ଅଭାବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ"ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ମାନବକୃତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଅନାହାର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ, ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ କ୍ଷୁଧାକୁ ଆଉ ଏକ ସୈତାନୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ନିକଟ ଅତିତରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ୱର୍କସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଗାଜାରେ କୌଣସି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା।

People take part in a protest demanding the immediate release of all those held hostage by Hamas and an end to the war in Gaza, in Jerusalem on September 3, 2025.
People take part in a protest demanding the immediate release of all those held hostage by Hamas and an end to the war in Gaza, in Jerusalem on September 3, 2025. (AP File)

ଗଣହତ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମୁକ୍ତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି:

ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ। ତଥାପି ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିରୀହ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଏବଂ ଗାଜାର ଶୋକାକୁଳ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବିକୃତ ଶରୀରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ପଚିଯାଇଛି।

ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଜାରେ ଅତି କମରେ 1.9 ନିୟୁତ ଲୋକ (ଜନସଂଖ୍ୟାର 90 ପ୍ରତିଶତ) ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ବିପଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବିଶାଳ ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ।

ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବାକି 50 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରି ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 193ଟି ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 140ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 75 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଗଣହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କେବଳ ଭୁଲ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ।

FILE - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
FILE - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (AP)

ଆମେରିକା କେବଳ ନିରୀହ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ଗଣହତ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଟ୍ରିଗର ଟାଣିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହାତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଣେତା ଆମେରିକା, ଏହାର ଅହଂକାରୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗଣହତ୍ୟାର ପ୍ରଥମ 16 ମାସ ନୀରବ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ଗଣହତ୍ୟାର ଅପରାଧୀ ଭାବେ ସମାନ ଭାବେ ଦୋଷୀ।

ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାଁନ୍ତି:

41 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 10 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜେଲ୍ ଜୋନରେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାର ସୀମା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 51.9 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 48.48 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ, ପ୍ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାର ଏବଂ ତଥାପି ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ, କୌଣସି ଦେଶ ପରି ସାମାନ୍ୟତମ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ କହିବାର ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହିଁ।

Displaced Palestinians flee northern Gaza on foot and in vehicles, carrying their belongings along the coastal road towards southern Gaza, September 15, 2025.
Displaced Palestinians flee northern Gaza on foot and in vehicles, carrying their belongings along the coastal road towards southern Gaza, September 15, 2025. (AP File)

ତଥାପି ଶେଷରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଅନାହାର ଏବଂ ଅବନତିଶୀଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଦୃଶ୍ୟ ଦୋଷୀ, ନୀରବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କଠୋର ହୃଦୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବହେଳାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ଶେଷରେ ଗତି ପାଇଛି। ନିଜ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ନେତାମାନେ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଘରୋଇ ରାଜନୀତି ପ୍ରକୃତ ଚାଳକ ଏବଂ ଘରୋଇ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଯେତେବେଳେ କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୁଲାଇରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର 147 ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି।

ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କାଇର ଷ୍ଟାର୍ମର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ, ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ "ଗାଜାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନନିଏ", କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜି ନହୁଏ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ "ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।" ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ, ସ୍ପେନ, ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାନିଆ, ପୂର୍ବରୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି।

ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମେରିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ମନା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ମତ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ।

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, and U.S. Secretary of State Marco Rubio visit the Western Wall, the holiest site where Jews can pray, in the Old City of Jerusalem Sunday, Sept. 14, 2025.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, and U.S. Secretary of State Marco Rubio visit the Western Wall, the holiest site where Jews can pray, in the Old City of Jerusalem Sunday, Sept. 14, 2025. (AP)

ଇସ୍ରାଏଲ ମୁକ୍ତ, ତଥାପି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ବ୍ରିଟେନ ଦାୟୀ:

ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ୟିହୂଦୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସହାନୁଭୂତି ରଖିଛନ୍ତି କି, କାରଣ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନାଜିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନରସଂହାର କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ୟିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନକରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କ’ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନୀରବତା ଯଥାର୍ଥ? ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ୟିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ୟିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସହାନୁଭୂତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମୋଡ଼ରେ, ସେମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉପରେ ନୀରବ।

ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନର। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଓଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରାଜୟ ପରେ, ବ୍ରିଟେନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇଥିଲା। ନୀତିଗତ ଭାବେ ବ୍ରିଟେନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ରାଜି ହୋଇ ୟିହୂଦୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଏକ "ଜାତୀୟ ଗୃହ" ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରିବା ପରେ ୟିହୂଦୀ ଏବଂ ଆରବ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥର ବାଲଫୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବାଲଫୋର ଘୋଷଣାନାମା ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଅନେକ ଆନ୍ତଃସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରେରଣାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ୟିହୂଦୀ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୧୯୨୨ରୁ ୧୯୪୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା।

Protesters block a highway near the Israeli city of Lod, demanding the immediate release of hostages held by Hamas (August 26, 2025).
Protesters block a highway near the Israeli city of Lod, demanding the immediate release of hostages held by Hamas (August 26, 2025). (AP File)

ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ହୋଲୋକାଷ୍ଟର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ବ୍ରିଟେନ ନାଜି ନିର୍ଯାତନାରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ୟିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧୯୪୭ରେ ଜାତିସଂଘ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ବିଭାଜନ ଏବଂ ପୃଥକ ଆରବ ଏବଂ ୟିହୂଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ୧୫ ମେ ୧୯୪୮ରେ, ବ୍ରିଟେନ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାଲେଷ୍ଟାଇନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଗଲା। ଏହାପରେ ୟିହୂଦୀ ଏବଂ ଆରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।

୧୯୪୮ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବେ ବି ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏହାକୁ ୨୦୧୨ରେ ଅଣ-ସଦସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସ୍ଥିତି ମିଳିଥିଲା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି।

ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ, କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବେ ଘୃଣ୍ୟ ଯେ, ବ୍ରିଟେନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରି ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା।

Displaced Palestinians fleeing northern Gaza carry their belongings along the coastal road towards southern Gaza on September 13, 2025, after the Israeli army issued an evacuation order from Gaza City.
Displaced Palestinians fleeing northern Gaza carry their belongings along the coastal road towards southern Gaza on September 13, 2025, after the Israeli army issued an evacuation order from Gaza City. (AP File)

ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ-ଇସ୍ରାଏଲ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ:

ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ, ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟକୁ ବିଭାଜନ କରି ବ୍ରିଟେନ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଶାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୃଦୟରେ ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ଘୃଣାର ମଞ୍ଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ବ୍ରିଟେନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ, ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମର୍ଥନ ବିନା କ'ଣ କରିବେ ତାହା ବିଚାର ନକରି, ସେମାନେ ବିଭାଜିତ ହେଲେ, ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଏହା ୧୯୬୭ର ଛଅ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, କିମ୍ବା ୨୦୨୫ ମେ'ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା।

ଏହି ମାରାତ୍ମକ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାତିସଂଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ନହୁଏ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ହମାସ କିମ୍ବା ଏହାର ସଶସ୍ତ୍ର ଶାଖା, ଇଜ୍-ଆଦ୍-ଦିନ୍ ଅଲ୍-କାସାମ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ସକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଲେବଲ୍ କରି ଚାଲିବେ। ବିଶ୍ୱ ତାଲିବାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ଆମେରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଟତା ଦେଖିଥିଲା। ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲା ​​ଯେ, ଏହା ନାଗରିକ ଅଧିକାର, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ଅଧିକାରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ପୁଣି, "ସମାନତା"ର ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ନାମ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

A protester in Israel demanding end of the war.
A protester in Israel demanding end of the war. (AP)

ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର କରନ୍ତୁ:

ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ କାରଣ ଏହା ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରତ୍ୱକୁ ଏକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ହମାସ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ମନା କରେ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ତଥାପି ଏହା ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି, ଆଶା ଏବଂ ଏକ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଘର କହିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ଉପରେ ରାଜି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମାନିତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ।

ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ହିଟଲର:

ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଡଲଫ୍ ହିଟଲର ପରି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ କଠୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ କବର ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଉଚିତ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ହିଟଲର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଲ୍-ଆକ୍ସା ମସଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଟେମ୍ପଲ ମାଉଣ୍ଟ ଏପରି ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୌଳିକ ମାନବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୋମା, ରକ୍ତ କିମ୍ବା ବନ୍ଧନରେ ମିଳିନଥାନ୍ତା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କର ଗ୍ରହଣ: ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲଙ୍ଗାନା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ: ଚାପ ଓ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା !

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAELS BENJAMIN NETANYAHUHITLERISRAEL HAMAS WARGAZA WARISRAELS BENJAMIN NETANYAHU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.