ଆମେରିକାର ‘ମକା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ’ରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ଭାରତ ?

ଆମକୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥିବା ମକା ଏବଂ ନନ୍-ଜେନେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମକା ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡିବ।  ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ସୀମିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

sA view of Corn Maize
A view of Corn Maize (Getty Images)
By Indra Shekhar Singh

Published : September 17, 2025 at 3:34 PM IST

ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ନେଇ ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ "ଆମ ବଜାର"ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ତାହାର 1.4 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ।

ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି, 1.4 ବିଲିୟନ ଲୋକ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବୁଶେଲ୍ ଆମେରିକୀୟ ମକା କିଣିବେ ନାହିଁ ? ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମର ମକା କିଣୁ ନାହାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଖରାପ ଲାଗୁନି ? ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି।" ତେଣୁ କପା ପରେ ଆମେରିକାର ଜିଏମ ବା genetically modified ମକା ଆମଦାନୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି ।

File photo of Corn (Getty Images)

ସମାଲୋଚନା କଲା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ

ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 11% ରୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ପରେ ଏହି ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବଢାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ କପା ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘ ସମେତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ସୀମା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷକ ତ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଥରେ କପା ଆମଦାନୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ । ଏସବୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଲୁଟନିକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରେସକୁ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ତେବେ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ମକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଏକର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯାହା ସେଠିକା ମୋଟ ଜମିର ପ୍ରାୟ 5% ଅଟେ । ମକା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ 15% ଘରୋଇ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ତା ଛଡା 40% ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ 45% ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୋଲିନର ବିକଳ୍ପ ଇଥାନଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

File photo of Corn (Getty Images)

ଆମେରିକାରେ ମକା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରିହାତି

ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ମୋଟ ମକା ଉତ୍ପାଦର ମାତ୍ର 1% ସିଧାସଳଖ ମାନବ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ବଳକା ଅଂଶକୁ କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ଡେଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣମିଲ୍, କର୍ଣ୍ଣ ସିରପ୍, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆମେରିକାରେ ମକା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ଫସଲ । 2024ରେ ସର୍ବାଧିକ କୃଷି ସବସିଡି ମକାକୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା । ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ 3.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସମଗ୍ର ଫେଡେରାଲ୍ କୃଷି ସହାୟତାର ପ୍ରାୟ 30.5%। ଏହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର 95% ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାର GM ମକା ଚାଷୀମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।

'ନୂତନ ବିଶ୍ୱ' ମକା ବିବିଧତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଔଦ୍ୟଗିକ ଖେତରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମକା ପ୍ରଜାତି ପେଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜେନେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟେ । ୨୦୨୪ରେ ଆମେରିକାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମକା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଜେନେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ଭଳି ତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ମକା ଚାଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲାଭ ବିହନ ଏବଂ ମୋନସେଣ୍ଟୋ/ବାୟର, ଏଡିଏମ୍, କାର୍ଗିଲ୍ ପରି ବଡ ବଡ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ ଯାଇଥାଏ ।

ଭାରତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ଜେନେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଭାରତରେ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥିବା ବିଷାକ୍ତ, ଆଲର୍ଜିକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍-ରେଜିଷ୍ଟୋଣ୍ଟ ଜିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । କୀଟନାଶକ ଏବଂ ତୃଣନାଶକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ । ଭାରତ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜେନେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶୀ ମକା ପ୍ରଜାତିକୁ ଦୂଷିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।

File - A farmer inspects a damaged paddy crop flattened by floodwaters in Pulwama, Jammu and Kashmir (IANS)

ମକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତ

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ମକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତ 2024/2025 ସିଜିନରେ ପ୍ରାୟ 37 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମକା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା ​​। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶରେ ମକା ଉତ୍ପାଦନ35.5 ରୁ 38.1 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିୟମ-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମକୁ ବାର୍ଷିକ 0.5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକା 15 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କରେ କଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିଥାଏ ।

ତେବେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଘରୋଇ ବଜାର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ମକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ବିଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଜେନେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମକା ଆମଦାନୀ କରିବାର ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ।

A view of Corn Maize (Getty Images)

ମକା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମକା ବୁଶଲ୍ ପିଛା (୨୫.୪ କିଲୋଗ୍ରାମ) ୪.୨୯ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୫ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୨୨ରୁ ୨୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ଫସଲ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୪ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏହି ବିଶାଳ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ସରକାର ଦେଶର ମକା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆୟ ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଥିବା ଭାରୀ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ।

ମକା ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ଆମେରିକାର ମକା କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲଦିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଆଲୋଚନା ରଣନୀତି ଭାବରେ, ଆମେରିକା ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଜେନେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମକା ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇପାରେ । ଯଦିଓ ଏହା ପଶୁପାଳନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଆମର ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଏହାର ମକା ଆମଦାନି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଆମକୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥିବା ମକା ଏବଂ ନନ୍-ଜେନେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମକା ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ସୀମିତ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତରେ ମକା ଅମଳର ଅତି କମରେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଏହି ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅମଳ ପରେ ଅତି କମରେ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ।

(ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଇଟିଭି ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

