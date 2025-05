ETV Bharat / opinion

OPINION: ପ୍ରକୃତି ସହ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ - HARMONY WITH NATURE

Each icon of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework(K-M GBF) represents one of the targets, forming a unified whole that reflects the interconnectedness, illustrating the need for global action. ( K-M GBF )