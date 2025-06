ETV Bharat / opinion

ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ: ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତ-ଆମେରିକୀୟ ସହର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ - INDIA US CITIES COLLABORATION

A Blueprint for India- US Cities Collaboration on Climate Action ( ETV Bharat )