OPINION: ନେପାଳରେ Gen-Z ଆନ୍ଦୋଳନ: ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ କାହିଁକି ହେଲା?
ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ।
Published : September 8, 2025 at 11:19 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ସୋମବାର ଦିନ ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 300 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ୱାଟର କ୍ୟାନନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷେଦ୍ଧାଦେଶ ବିରୋଧରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରକାଶିତ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଟାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦଙ୍ଗା ବିରୋଧୀ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫାଟକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି କମରେ 26ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସମାବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ି କିମ୍ବା ଜେନେରେସନ-Z ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ବିରୋଧ କିଏ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା?
ହାମି ନେପାଳ (ଆମେ ନେପାଳ) ନାମକ ଏକ ଅପରିଚିତ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ନେତା ସୁଦାନ ଗୁରୁଙ୍ଗ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସୈନ ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି (RPP) ନେତା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଶାହିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ନେତା ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
ନେପାଳରେ ବିରୋଧର କାରଣ
ନେପାଳ ସରକାର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିବା 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ କର ଲଗାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।
ସେପଟେ ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ନେପାଳୀ କଳାକାର, ଅଭିନେତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନିଷେଧକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ସମଗ୍ର ନେପାଳରେ Gen-Z ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମାଓ ନେତା ପୁଷ୍ପ କମଳ ଦହଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡଙ୍କ ସମେତ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓଲି ସରକାରଙ୍କ YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit ଏବଂ WeChat ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଅଧିକାଂଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଫଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନେପାଳରେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ TikTok ଏବଂ Viber ଅନଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା।
ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟି
ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅଭିନେତା ମଦନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ହରି ବଂଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଫେସବୁକରେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଂପ୍ରତି ନିର୍ମିତ ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, କରଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।
"ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବୁଥିଲି ଯେ, ଏହି ରାସ୍ତା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିରେ ଚାଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ତଥାପି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କରନ୍ତି- ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? କିପରି? କିଏ ଦାୟୀ? ଏହା ଏହି ପିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ," ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଶା କରନ୍ତି।
ଅଭିନେତା ମଦନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦେଶକୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଯୁଗରେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଏହାର ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରାଯାଇଛି, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତିବାଦ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଲାଳସା ଅବାଧ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ବିଦେଶକୁ କାମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ନେପାଳ ମାତା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନେପାଳର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଏହା ଆଜିର Gen-Z କହୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ, ନାଗରିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିବା ନେତା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବା ଉଚିତ।"
ସୋମବାର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେୟର ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ। ଯିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାପର୍। ରବିବାର ସେ ଫେସବୁକରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ସେ ଯୁବ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ସପୁତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ
ସେହିପରି ନେପାଳୀ ଗାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ସପୁତ ଦୁଇ ଭାଇ ସୁନୀଲ ଏବଂ ସଚିନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଗତ ମାସରେ YouTubeରୁ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ 25,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ, ଜଳୀୟ ଅଂଶୀଦାର ରହିବାକୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଏକାଥରେ ଅନେକ କାମ କରି ନିଜକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଭିନେତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଶ୍ଚଳ ବାସନେତ ମଧ୍ୟ TikTok ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରୁଥିବା ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଥର ପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିବାଦ ପରି, ନେପାଳରେ ରହୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ନେପାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ରାଉତ ମଧ୍ୟ TikTok ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଅନମୋଲ କେସି, ପ୍ରଦୀପ ଖାଡକା, ଭୋଳାରାଜ ସାପକୋଟା, ବର୍ଷା ଶିବକୋଟି ଏବଂ ଗାୟିକା ଏଲିନା ଚୌହାନ, ରଚନା ରିମାଲ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ
ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ ସୋସାଇଟି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏପରି ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହରାଇସାରିଛି।"
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, Gen-Z ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେପି ଓଲି, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଉବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପଥକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।
'ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ'
Gen-Z ପ୍ରତିବାଦର ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରକୃତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କିଏ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି। "ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂସଦ ପରିସରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଯେ ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା," Gen-Z ଆନ୍ଦୋଳନ ନେପାଳ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି କୋଠା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ... ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ।"
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକ
କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Gen-Z କିଏ?
Gen-Z ଶବ୍ଦଟି 1997ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଲେନିୟଲ୍ସ ପରେ ଏବଂ ଜେନେରେସନ୍ ଆଲଫା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ୍ ନେଟିଭ୍ ଭାବେ, Gen-Z ପିଢ଼ି ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। Gen-Z ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଙ୍ଗମ। ସେମାନେ ଏହାକୁ କାମ, ସପିଂ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
