OPINION: ଗାଜା ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ
ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ସଂଘର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିତ୍ୱଗତ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ସେଠି 20 ସୂତ୍ରୀ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ଘାସ ବୁଦାରେ ଛୁଞ୍ଚି ଖୋଜିବା ପରି ।
By Vivek Mishra
Published : October 7, 2025 at 3:11 PM IST
ଆଜିକାଲି ଆମେରିକା ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ପରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରି ଦେବ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଧାରା ରହିଛି ସେଥିରେ ଗାଜାର ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଦ୍ୟତମ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ଧାରା ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିକୁ ରୂପ ଦେବାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ।
ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 20 ସୂତ୍ରୀ ଏଜେଣ୍ଡା
ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 80ତମ ଅଧିବେଶନରେ ହୋଇଥିବା କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 20 ସୂତ୍ରୀ ଏଜେଣ୍ଡା ରୂପରେ ହମାସକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଉଛି । ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଭୟାବହ ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଠାରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ପରିଚୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ଥିତ୍ୱଗତ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ସେଠି 20 ସୂତ୍ରୀ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ଘାସ ବୁଦାରେ ଛୁଞ୍ଚି ଖୋଜିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ।
ତଥାପି ସୁଯୋଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଂଶସାର ପାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ । ବିଶେଷକରି, ଟ୍ରମ୍ପ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । କାରଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଟ୍ରମ୍ପ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧରିତ ସମୟସୀମା ବିରୋଧରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି
ଆଂଶିକ ଭାବେ ହେଉ ପଛେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ସ୍ଥିତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତିର ଜଟିଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମେଣ୍ଟକୁ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଛି ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ହମାସର ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଦୋହାରେ ହମାସ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଅବଶ୍ୟ କତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିକ ଦୃଢତାର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯାହାବି ହେଉ, ଏହା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କତାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ।
ଆର୍ଥିକ ଏଜେଣ୍ଡା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପନା ଅଟେ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନୁସରଣ କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡକୁ ରଣନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଦେଖୁଛି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଏଜେଣ୍ଡା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍କେଲିଟନ ହୁଏ ତେବେ ଆଇଏମଇଇସି (India–Middle East–Europe Economic Corridor) ଚ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥି ଉପର ମାଂସ ସଦୃଶ ।
ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚୀନକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ହାତେଇ ନେବାରେ ସେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ ସହ ଏକ ବୁଝାମଣା କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବଜାର ସୁରକ୍ଷିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚୀନକୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେବାକୁ ବାଧା ଦେଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରାଯାଇପାରିବ ।
ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରିୟାଦର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଯଦି କିଛି ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲା । ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବାଧା ଦେବା ବିରୋଧରେ ଏକ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରଣନୈତିକ ଭୂଗୋଳ ଯାହା ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ପ୍ରବାଦ ରୋମରେ ପରିଣତ କରିଛି ଯେଉଁଠି ବୈଶ୍ୱିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏହା ଏକ ସୁନାଖଣି । ତଥାପି ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବିକାଶ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଉଭୟ ଉପରେ ସୀମିତ କରିଛି । ସାଉଦୀ ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ -ହମାସ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରତି ଘରୋଇ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପ୍ରୟାସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସବୁକିଛିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଲୋଭନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ପାରିବ ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଯୋଗୀ ଇସ୍ରାଏଲ, ଇହୂଦୀ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆମେରିକାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇସ୍ରାଏଲ ଲବି, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଏକ ନରସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ନୈତିକ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡିତ । ଏହା ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ MAGA ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥ ରଖେ।
ଆମେରିକାରେ ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ବିରୋଧ
ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆମେରିକାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଘରୋଇ ସମାଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଗାଜା ଚୁକ୍ତିନାମାର ବିବରଣୀ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ । ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗାଜା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁକ୍ତିନାମା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆପୋଷକୁ ବୁଝାମଣାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଏକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ ।
