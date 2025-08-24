ETV Bharat / opinion

OPINION: ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ! ବାର୍ଷିକ ବଞ୍ଚିବ ୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର - FOREIGN UNIVERSITIES IN INDIA

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରୁ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ନଗାଲାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ।

Representational picture
Representational picture (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 7:31 PM IST

6 Min Read

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବିଦେଶକୁ ପାଠପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ପାଇଁ ₹30 ଲକ୍ଷରୁ ₹1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ହେଲେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଧାରାକୁ ମୂଳରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହାକୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରହିବ। ଏହା ବିଦେଶକୁ ଯିବ ନାହିଁ।

ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) 2020ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC)ର ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ।

An infographic about Indian students studying abroad
An infographic about Indian students studying abroad (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କାନାଡା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ୪,୨୭,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମେରିକା। ଏଠାରେ ୩,୩୭,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ୧,୮୫,୦୦୦ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟେନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ୧,୨୨,୨୦୨ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜର୍ମାନୀ ୪୨,୯୯୭ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ସ୍ଥାନଦେଶଛାତ୍ର
ପ୍ରଥମକାନାଡା୪,୨୭,୦୦୦
ଦ୍ୱିତୀୟଆମେରିକା୩,୩୭,୦୦୦
ତୃତୀୟବ୍ରିଟେନ୧,୮୫,୦୦୦
ଚତୁର୍ଥଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ୧,୨୨,୨୦୨
ପଞ୍ଚମଜର୍ମାନୀ୪୨,୯୯୭

ପ୍ରବାସର ଆହ୍ୱାନ:

ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ୧.୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଂକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୦-୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିଷ୍କାସନ କରେ, ଯାହା ଘରୋଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏହି ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସୀମିତ ଆସନ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ହେତୁ ହୋଇଥାଏ।

ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାର ବିଶାଳ ଆକାର ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ଷମତା ସୀମା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶିକାର ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଦେଶ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ନାତକ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ମୋଟ୍ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରିଠାରୁ କମ୍, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ରେ ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମାନ ଉନ୍ନତି ବିନା କେବଳ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରସାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।

Representational picture
Representational picture (File/IANS)

ରଣନୈତିକ ନୀତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଣି, ସରକାର ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା, ଶୈକ୍ଷିକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା। ଏହି ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020ର ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମହାଶକ୍ତି କରିବା ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ତରରେ ମୋଟ୍ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ। ବିଦେଶୀ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରି, ଭାରତ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ପରିଚିତ କରିପାରିବ।

ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ:

ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ଭାରତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛାତ୍ର ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏଠାରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନପଡ଼ି ଏହି ବିଶାଳ ବଜାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।

ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପ, ବିଶେଷକରି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଜୈବପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସହଯୋଗୀ, ଶିଳ୍ପ-ସମର୍ଥିତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଉର୍ବର ଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଶର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥାଏ।

ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ଏହି ବିଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା ବିଜ୍ଞାନ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଜୈବପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ, ଅର୍ଥ, ସୃଜନଶୀଳ କଳା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଚାହିଦା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱୈତ-ଡିଗ୍ରୀ ମଡେଲ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ସେମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆନ୍ତଃବିଷୟିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକଳ୍ପ-ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହେବ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବିରଳ। ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭାରତର ଶୈକ୍ଷିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ପାରମ୍ପରିକ ରୋଟ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ, ଗବେଷଣା-ମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି।

ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ:

ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ UGC କଠୋର ପ୍ରବେଶ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛି। ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ମୌଳିକ ଗୁଣବତ୍ତା ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଅତି କମରେ 60 ପ୍ରତିଶତ ମୂଳ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।

ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ ବଜେଟର 10 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା-ଭିତ୍ତିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ 15 ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଗବେଷଣା ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟତା ଉଭୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଡିଗ୍ରୀ ସମତୁଲ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅର୍ଜିତ ଯୋଗ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଅର୍ଜିତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦର୍ଶକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରବାସୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ-କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରିବ ଏବଂ ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସରଣ କରିବ।

ଢାଞ୍ଚାରେ ଫି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲାଇସେନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମନ୍ୱୟ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା ନିବେଶ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସହଭାଗୀତା, ବିଶେଷକରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗିକ ଗବେଷଣା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ୟୁକେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଏବଂ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣ୍ଠି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ଭାରତର ଗବେଷଣା ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ସୀମାପାର ଶୈକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଗବେଷଣା ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ: ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ବାର୍ଷିକ $15-20 ବିଲିୟନ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବାହାରକୁ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀଠାରୁ ସେବା ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ସେବା ଚାହିଦା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।

ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟତୀତ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଦୃଢ଼ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧନୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାର ବିପଦ ରହିଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅସମାନତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ବିଚାର: ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିବିଧ ଛାତ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ମାପକାଠି ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁକୂଳନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତି ଭାରତକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟୁକେ (୬), ଆମେରିକା (୧), ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (୪), ଇଟାଲୀ (୧) ଏବଂ ମାଲେସିଆ (୧)ରୁ ୧୩ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନର ବିବିଧତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ।

ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧାରା ନା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଛାତ୍ର ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରୁ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ପ୍ରରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଘର ପାଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସୁଲଭ ହେବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ପରିଣତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ହାସଲଯୋଗ୍ୟ। ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଣିବା ଏବଂ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା। ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି; ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଚାଲିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଉତ୍ତରକାଶୀ ଧରାଲିର ମହାବିନାଶରୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Opinion: ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ କି ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବିଦେଶକୁ ପାଠପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ପାଇଁ ₹30 ଲକ୍ଷରୁ ₹1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ହେଲେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଧାରାକୁ ମୂଳରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହାକୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରହିବ। ଏହା ବିଦେଶକୁ ଯିବ ନାହିଁ।

ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) 2020ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC)ର ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ।

An infographic about Indian students studying abroad
An infographic about Indian students studying abroad (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କାନାଡା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ୪,୨୭,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମେରିକା। ଏଠାରେ ୩,୩୭,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ୧,୮୫,୦୦୦ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟେନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ୧,୨୨,୨୦୨ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜର୍ମାନୀ ୪୨,୯୯୭ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ସ୍ଥାନଦେଶଛାତ୍ର
ପ୍ରଥମକାନାଡା୪,୨୭,୦୦୦
ଦ୍ୱିତୀୟଆମେରିକା୩,୩୭,୦୦୦
ତୃତୀୟବ୍ରିଟେନ୧,୮୫,୦୦୦
ଚତୁର୍ଥଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ୧,୨୨,୨୦୨
ପଞ୍ଚମଜର୍ମାନୀ୪୨,୯୯୭

ପ୍ରବାସର ଆହ୍ୱାନ:

ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ୧.୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଂକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୦-୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିଷ୍କାସନ କରେ, ଯାହା ଘରୋଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏହି ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସୀମିତ ଆସନ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ହେତୁ ହୋଇଥାଏ।

ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାର ବିଶାଳ ଆକାର ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ଷମତା ସୀମା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶିକାର ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଦେଶ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ନାତକ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ମୋଟ୍ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରିଠାରୁ କମ୍, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ରେ ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମାନ ଉନ୍ନତି ବିନା କେବଳ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରସାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।

Representational picture
Representational picture (File/IANS)

ରଣନୈତିକ ନୀତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଣି, ସରକାର ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା, ଶୈକ୍ଷିକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା। ଏହି ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020ର ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମହାଶକ୍ତି କରିବା ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ତରରେ ମୋଟ୍ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ। ବିଦେଶୀ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରି, ଭାରତ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ପରିଚିତ କରିପାରିବ।

ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ:

ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ଭାରତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛାତ୍ର ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏଠାରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନପଡ଼ି ଏହି ବିଶାଳ ବଜାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।

ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପ, ବିଶେଷକରି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଜୈବପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସହଯୋଗୀ, ଶିଳ୍ପ-ସମର୍ଥିତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଉର୍ବର ଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଶର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥାଏ।

ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ଏହି ବିଦେଶୀ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା ବିଜ୍ଞାନ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଜୈବପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ, ଅର୍ଥ, ସୃଜନଶୀଳ କଳା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଚାହିଦା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱୈତ-ଡିଗ୍ରୀ ମଡେଲ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ସେମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆନ୍ତଃବିଷୟିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକଳ୍ପ-ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହେବ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବିରଳ। ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭାରତର ଶୈକ୍ଷିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ପାରମ୍ପରିକ ରୋଟ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ, ଗବେଷଣା-ମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି।

ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ:

ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ UGC କଠୋର ପ୍ରବେଶ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛି। ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ମୌଳିକ ଗୁଣବତ୍ତା ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଅତି କମରେ 60 ପ୍ରତିଶତ ମୂଳ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।

ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ ବଜେଟର 10 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା-ଭିତ୍ତିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ 15 ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଗବେଷଣା ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟତା ଉଭୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଡିଗ୍ରୀ ସମତୁଲ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅର୍ଜିତ ଯୋଗ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଅର୍ଜିତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦର୍ଶକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରବାସୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ-କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରିବ ଏବଂ ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସରଣ କରିବ।

ଢାଞ୍ଚାରେ ଫି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲାଇସେନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମନ୍ୱୟ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା ନିବେଶ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସହଭାଗୀତା, ବିଶେଷକରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗିକ ଗବେଷଣା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ୟୁକେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଏବଂ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣ୍ଠି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ଭାରତର ଗବେଷଣା ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ସୀମାପାର ଶୈକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଗବେଷଣା ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ: ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ବାର୍ଷିକ $15-20 ବିଲିୟନ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବାହାରକୁ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀଠାରୁ ସେବା ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ସେବା ଚାହିଦା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।

ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟତୀତ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଦୃଢ଼ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧନୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାର ବିପଦ ରହିଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅସମାନତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ବିଚାର: ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିବିଧ ଛାତ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ମାପକାଠି ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁକୂଳନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତି ଭାରତକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟୁକେ (୬), ଆମେରିକା (୧), ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (୪), ଇଟାଲୀ (୧) ଏବଂ ମାଲେସିଆ (୧)ରୁ ୧୩ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନର ବିବିଧତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ।

ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧାରା ନା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଛାତ୍ର ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରୁ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ପ୍ରରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଘର ପାଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସୁଲଭ ହେବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ପରିଣତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ହାସଲଯୋଗ୍ୟ। ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଣିବା ଏବଂ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା। ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି; ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଚାଲିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଉତ୍ତରକାଶୀ ଧରାଲିର ମହାବିନାଶରୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Opinion: ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ କି ?

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREIGN UNIVERSITIES IN INDIAHIGHER EDUCATIONINDIAN STUDENTS STUDY ABROADHIGHER EDUCATION INDIAFOREIGN UNIVERSITIES IN INDIA

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.