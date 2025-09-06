ETV Bharat / opinion

ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା

10ଟି ରାଜ୍ଯରେ ବିସ୍ତାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛି ।

File - President Droupadi Murmu inspects a smart city project during an India Smart Cities Conclave, in Indore (
File - President Droupadi Murmu inspects a smart city project during an India Smart Cities Conclave, in Indore ( (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2025 at 9:05 PM IST

5 Min Read

ପିଭି ରାଓଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କୌଶଳ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ବିଦ୍ୟମାନ ଓ କିଛି ସହର ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଚି କରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ।

File - Union Home Minister Amit Shah with Punjab Governor inspects a model of the 24x7 water supply project built under the Smart City Mission, at Manimajra, in Chandigarh
File - Union Home Minister Amit Shah with Punjab Governor inspects a model of the 24x7 water supply project built under the Smart City Mission, at Manimajra, in Chandigarh (ANI)

ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତି ସ୍ଥରକୁ ନେବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ 12ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା 11ଟି ଶିଳ୍ପ କରିଡର ଦ୍ବାରା ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NICDP) ଅଧୀନରେ ଏହି 12ଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ 28,602 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ନିବେଶ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଓ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ କରିଡର ସହିତ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଖୁରପିଆ, ପଞ୍ଜାବର ରାଜପୁରା-ପଟିଆଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରପ ଦିଘି, କେରଳର ପାକ୍କଡ,ୟୁପିର ଆଗ୍ରା, ପ୍ରୟାଗରାଡ, ବିହାରର ଗୟା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜାହିରବାଦ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଓରଭାକାଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ପାଲିରେ ରହିଛି ।

ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଲକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହାର ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ । ଏହି ସହର ଗୁଡିକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଟିତ କରିବ ।

File - An Airavat bus model showcased during a Karnataka Smart Cities Investment Summit in Bengaluru.
File - An Airavat bus model showcased during a Karnataka Smart Cities Investment Summit in Bengaluru. (ANI)

ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର 2023-24ରେ ନୋମିନାଲ ଗ୍ରସ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡରେ 14 ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା । ତଥାପି ଚଳିତ ବର୍ଷ 9.9 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । GVA ରେ 9 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶୀଦାର କରୁଥିବା ଅଂଶୀଦାର କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ, ଶିଳ୍ପ କରିଡର ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ଏକକ ଓ୍ବିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଜନା ଭଳି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ

ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ, ଶିଳ୍ପ କରିଡର ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ଏକକ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଜନା ଭଳି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, 2024-25 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 11.11 ଟ୍ରିଲିୟନର (GDPର 3.4%) ବୃହତ ଆବଣ୍ଟନ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । 12ଟି ଶିଳ୍ପ ଟାଉନସିପର ଘୋଷଣା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡିକୁ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଶିଳ୍ପ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିସ୍ପଧା ଆଗକୁ ବଢାଇବ ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସହର ଗୁଡିକର ମୂଳ ଆଧାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଏ । ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗ୍ରୀଡ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବ ।

File - A view of Clock Tower which was earlier renovated as part of Smart City Project, at Lal Chowk, Srinagar.
File - A view of Clock Tower which was earlier renovated as part of Smart City Project, at Lal Chowk, Srinagar. (ANI)

ବୃତ୍ତାକାର ଅର୍ଥନୀତି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ । ଯାହା ବୃତ୍ତାକାରତା ଅପଚୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ କରିବ । ସ୍ଥାୟୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମାଧାନ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ । ବିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ, ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଡିଜିଟାଲ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଉପଯୋଗୀତା ଏବଂ ସେବା ଗୁଡିକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ।

ପିଏମ ଗତି ଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅଧୀନରେ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସମନ୍ବିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଟଓ୍ବାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏହି ସହର ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷଚା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି । ଏହି ସମନ୍ବୟ ଉନ୍ନତ ଶାସନ ଏବଂ ସୁଗମ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ସମନ୍ବିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ବିତ ।

Clouds surround the Himalayan township of McLeodganj in Dharamshala, India, Thursday, Sept. 4, 2025
Clouds surround the Himalayan township of McLeodganj in Dharamshala, India, Thursday, Sept. 4, 2025 (ANI)

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସୁଗମତାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବା। ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅୁମୋଦନ ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଜଟିଳ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶରୁ ବାହାରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି । ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମୋଦନକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ତଥା ଜମି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଢାଞ୍ଚାରେ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ପୁନପରିଭାଷିତ କରିଥାଏ ।

ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣୀ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନିକ ବାଧା ବିନା ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ (IILB) ଇନଭେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗରେ DPIIT ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ଜାତୀୟ GIS ପ୍ଲାଟଫର୍ମ - ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରି ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିଥାଏ ।

ଉପଲବ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଜମି, ଏହାର ସହାୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନୋଡାଲ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ବାସ୍ତବ-ସମୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି IILB ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଯୋଜନାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ପରିପୂରକ କରିଥାଏ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସୌର ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ଭଳି ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରି ଏହି ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଡେଲିଂ (BIM)ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ । ଯାହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାର କରି ବୃତ୍ତାକାରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେବଳ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଅନେକ ବୃତ୍ତାକାର ଆର୍ଥିକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ଏହି ସହରଗୁଡିକୁ ନେତୃତ୍ବ ଦେବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲହର ପାଇଁ ଉତପ୍ରେରକ । ଯାହା ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ସହର ଗୁଡିକରେ ସହରୀ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମିତ ନୁହଁ, ଗୃହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ ସୁବିଧା ଭଳି ସାମାଜିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଲାଇଭ୍-ୱାର୍କ-ପ୍ଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଭାବାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଗତିଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଯାହା ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଉଭୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସହରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାର ଅର୍ଥନୀତି ନୀତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ପରିବହନ ମାର୍ଗ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ଫଳରେ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଏକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜାତୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୀତି (NLP) ସହିତ ସମନ୍ୱିତ, ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍, ଆଧୁନିକ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । NLP ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟ ହ୍ରାସ କରି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସୁଗମ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଜଟିଳ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପସନ୍ଦନୀୟ ପସନ୍ଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଉତଥାନ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଠାରେ, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଢାଞ୍ଚା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସମାଧାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିପଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଓ 2030 ସୁଦ୍ଧା 2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁବିଧାରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଆକାର ଦେବ।

ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏପରି ସ୍ମାର୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସହର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହା କେବଳ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଭାରତକୁ ଏହାର ଶିଳ୍ପ ସ୍ମାର୍ଟ ସହର ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୀତି, ଅର୍ଥ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ସହଯୋଗର ମିଶ୍ରଣର ଚୀନ୍ ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସହରରେ MSME ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିଚାଳନାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ 5G, IoT, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ସୁଲଭ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧକ ବିନା କମ୍ ସୁଧରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ପୁଞ୍ଜି ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାର୍ଯ୍ୟବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରତିଭା ହବ୍ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସାୟୀକ ସୁବିଧା ଲାଇସେନ୍ସିଂ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଟେକ୍-ଅନୁକୂଳ ଶାସନ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଜିନିଷ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-OPINION: ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କମାଣ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଦରକାର - THEATRE COMMANDS

For All Latest Updates

TAGGED:

INDUSTRIAL CITIESSMART CITIESUNION BUDGETINDIAN ECONOMYINDUSTRIAL CITIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.