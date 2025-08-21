ଲେଖକ: Dharavath Saicharan, Suraksha Chanotra, Anil Kumar ST
ଏରି ରେଶମ (silk), ଯାହାକୁ ଅହିଂସା ରେଶମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିକାଲ ରେଶମ କିସମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ମୁଲବେରୀ କିମ୍ବା ମୁଗା ସିଲ୍କ ପରି, ଏରି ସିଲ୍କକୁ ସୂତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରେଶମ ପୋକକୁ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହି କିଟ ଖୋଳପାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ନିଷ୍ଠୁରତା-ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ରୂପ କରିଥାଏ ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ବିଶେଷକରି ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବେ ଦେଶର ଗୁଜୁରାଟ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାର ନୈତିକ ଆକର୍ଷଣ, କମ ମୂଲ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବାର କ୍ଷମତା ଏହାକୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ । ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ କରିଛି । ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏରି ଚାଷ କେବଳ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶାଜନକ ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଚାଷ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଏ।
ଏରି ରେଶମକୀଟ (ସାମିଆ ରିସିନି)ର ଜୀବନଚକ୍ର:
ଏରି ରେଶମକୀଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଏହା 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଣ୍ଡା, ଲାର୍ଭା, ପ୍ୟୁପା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଦେଇ ଗତି କରେ । ମାଈ ପୋକ ପ୍ରାୟ 350ଟି ଅଣ୍ଡା (ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 650 ଟି) ରୋଗମୁକ୍ତ ଅଣ୍ଡା (DFL) ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାର୍ଭା ବାହାରିଥାଏ ଯାହା 20ରୁ25 ଦିନ ପାଇଁ କାଷ୍ଟର ପତ୍ର (castor leaves)କୁ ଖାଇଥାଏ । ଥରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପରେ, ଲାର୍ଭା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) ଖୋଲା-ପ୍ରାନ୍ତ, ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍-ଆକୃତିର କୋକୁନ୍ ବୁଲାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ରେଶମ କିସମ ପରି, ଏରି ରେଶମ ସୂତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରେଶମ ପୋକକୁ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାରୁ ପୋକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ 30-35 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ । ଚାଷୀମାନେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଆବାହକ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ବ୍ୟାଚ୍ ପାଳନ କରିପାରିବେ।
ଭୌଗୋଳିକ ବିତରଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଏରି ସିଲ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମୂଳ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ଏହି କପଡ଼ାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାଲ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୋଷାକ ବୁଣାଯାଇଥାଏ । ମେଘାଳୟର ଏରି ସିଲ୍କକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି, ଯାହା ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଏହି ମାନ୍ୟତା କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିନାହିଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ରେଶମ କିସମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢାଇଛି ।
ଏରିକୁ କାହିଁକି 'ଗରିବର ରେଶମ' କୁହାଯାଏ:
ଏରି ସିଲ୍କକୁ ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଇନପୁଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେତୁ ଏହାକୁ "ଗରିବଙ୍କ ରେଶମ" ବୋଲି ବହୁଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଗ୍ରାମ DFLର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 18 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 650ଟି ଅଣ୍ଡା ଥାଏ । 65% ଜୀବିତ ରହିବାର ହାର ସହିତ ପ୍ରାୟ 423ଟି ଲାର୍ଭା ପରିପକ୍ୱ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ସେଲ ତିଆରି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଖୋଳପା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲାର୍ଭା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ DFL ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 211 ଗ୍ରାମ କୋକୁନ୍ ସେଲ ଦେଇପାରିବ।
ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋ କୋକୁନ(ଖୋଳପା)ର ମୂଲ୍ୟ 9ହଜାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ DFL(ରୋଗମୁକ୍ତ ଅଣ୍ଡା)ରୁ ପ୍ରାୟ 190 ଟଙ୍କା ଆୟ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100 ଗ୍ରାମ DFLପାଇଁ 1,800 ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 17,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ (ଏହି ପରିମାଣ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ)। ଏଥିରେ ଶ୍ରମ ଏବଂ ପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ ନୁହଁ ।
ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ରେଶମକୀଟ ପ୍ୟୁପା:
ଏରି ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନର ଲାଭ ରେଶମ ଠାରୁ ଅଧିକ । ରିଲ୍ ପରେ, ରେଶମକୀଟ ପ୍ୟୁପା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆସାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ, ଏହି ପ୍ୟୁପାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସିଝାଇ, ଖରାରେ ଶୁଖାଇ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଚଟଣିରେ ମିଶାଇ ଖିଆଯାଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ କମ ମୂଲ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିକର ପରିପୂରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଯେଉଁଠାରେ କୁପୋଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁପା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ପୋଷକତତ୍ତ୍ବରେ ଭରପୁର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ୟୁପାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବିପଣନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ଏବଂ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।
ତେଲେଙ୍ଗାନାରରେ ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନ :
ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଏକ ଆଦିବାସୀ ଦମ୍ପତି, ଗୁଗୁଲୋଥ୍ ଜନ୍ ଏବଂ ଗୀତା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧରାବଥ ସାଇଚରଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏରି ରେଶମ ପୋକ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଶମ ବୋର୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ-ବି, ସାଇଚରଣ ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ମହିଳା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏରି ପାଳନ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ସେ ଜନ୍ ଏବଂ ଗୀତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ୟାଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 10 ଗ୍ରାମ ବିହନ (CSB-ESSPC ହୋସୁର, ତାମିଲନାଡୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ) ରୁ, ସେମାନେ 500 ପରିପକ୍ୱ କୀଟ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 250 ଗ୍ରାମ କୋକୁନ୍ ସେଲ ପାଇଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ସହିତ ସେମାନେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଋତୁ ପରେ କୃଷି ଜମି ଭଡା ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏରି ଚାଷର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ।
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏରିର ଉଦୀୟମାନ ସମ୍ଭାବନା:
ଯଦିଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏରି ସିଲ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । PJTSAUର କ୍ୟାଷ୍ଟର ଆଉଟଲୁକ - ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ 1580 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷକରି ମେହବୁବନଗର, ନାରାୟଣପେଟ, ନାଲଗୋଣ୍ଡା, ଜାନଗାଓଁ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗରେ । କ୍ୟାଷ୍ଟର (ରିସିନସ୍ କମ୍ୟୁନିସ୍) ହେଉଛି ଏରି ରେଶମକୀଟର ପ୍ରାଥମିକ ଆବାହକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶୁଷ୍କ ଜମିରେ ଏହା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିକଳ୍ପ ବନିଯାଇଥାଏ ।
ଏହା ବ୍ୟତିତ ଟାପିଓକା-ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ କ୍ୟାଷ୍ଟର-ଭିତ୍ତିକ ଏରି ଚାଷ ଉଭୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ - ଯେପରିକି ଟାପିଓକା କନ୍ଦର ଏବଂ କ୍ୟାଷ୍ଟର ତେଲରୁ ଆୟର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରସାଧନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ରାଜସ୍ୱର ବହୁବିଧ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଫସଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ସଚେତନତା ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହିପରି ସହଯୋଗ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ।
ମନ କି ବାତରେ ମେଘାଳୟର ଏରି ସିଲ୍କକୁ ପ୍ରଶଂସା :
ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଏରି ସିଲ୍କ ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ଆଗ୍ରହ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। 29 ଜୁନ୍, 2025ରେ 123ତମ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମେଘାଳୟର ଏରି ସିଲ୍କକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ GIଟ୍ୟାଗରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହାର ନିଷ୍ଠୁରତା-ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତି, ଏହାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା (ଶୀତରେ ଗରମ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଥଣ୍ତା) ଏବଂ ନୈତିକ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଜୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପ୍ରତି ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏରି ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHGs)ର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଭୋକାଲ୍ ଫର ଲୋକାଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏପରି ସ୍ୱଦେଶୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ:
ଏରି ସିଲ୍କ କେବଳ ଏକ କପଡ଼ା ନୁହେଁ ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ । ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ, ଉଚ୍ଚ ଲାଭଦାୟକତା, ନୈତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଲାଭ ସହିତ, ଏରି ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏହାର ପ୍ରଚୁର କ୍ୟାଷ୍ଟର ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସହିତ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବାହାରେ ଏରି ସିଲ୍କର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଅଧିକ ସଚେତନତା, ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ଏହି ବିସ୍ମୃତ ରେଶମ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର କପଡ଼ାରେ ଜୀବିକା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରିବ ।
