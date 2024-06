ETV Bharat / opinion

ଭାରତରେ ସହରୀକରଣର ବିସ୍ତାର, କଣ ରହିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନ - Dream Of Housing For All

By ETV Bharat Odisha Team Published : Jun 22, 2024, 8:36 AM IST

Dream Of Housing For All ( ETV Bharat Odisha )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିକଟରେ ଦେଶରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ଏନଡିଏ ସରକାର ତାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତର ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବାସହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବଜେଟରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 2 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ସେହିକ୍ରମରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ 1 କୋଟି ଘରର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ (ICRIER) ରିପୋର୍ଟ 2020ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 2018 ମସିହାରେ 2.9 କୋଟି ଘରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । 10 ଜୁନ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସହରୀ ଗୃହ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କୋନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ (PMAY) ଅଧୀନରେ, ପ୍ରାୟତଃ 11.86 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 11.43 ମିଲିୟନ ଘରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 8.37 ମିଲିୟନ ଘର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସହରରେ ଗୃହର ଅଭାବ ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି । ICRIERର 2020 ମସିହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୃହ ଅଭାବକୁ ସାମନା କରୁଥିବା 99 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୌପଚାରିକ ତଥା ସ୍ବୟଂ-ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସୀମିତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସକ୍ଷମତା ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ହାଉସିଂ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ PMAY-U ସହିତ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଗୃହ ନୀତି ପ୍ରବୃତ୍ତି 'ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ' ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲିକାନାର ସୁଯୋଗ ଆଣି ପାରିଛି। ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ମାଲିକାନା ସହିତ ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ’ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ଆରମ୍ଭିକ ସମୟରେ, 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆୱାସ ମିସନର ଅଂଶ ଭାବରେ PMAY- Uରେ 20 ମିଲିୟନ ଘର ମଧ୍ୟରୁ 20 ପ୍ରତିଶତକୁ ଭଡା ପାଇଁ ନିର୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବ୍ୟୟ ବିତ୍ତ କମିଟି PMAY-U ରେ ଭଡା ଉପାଦାନ ପାଇଁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅନୁମୋଦନ କଲା। 2015 ର ଶେଷରେ PMAY-Uକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମାଲିକାନା ଗୃହର ଚାରୋଟି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବସ୍ତିର ପୁନ-ବିକାଶ, ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସୁଧ ହାରରେ ସବସିଡି ପାଇବା, ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଋଣ-ସଂଯୁକ୍ତ ସବସିଡି ଯୋଜନା ଆଦି ସାମିଲ ଥିଲା। ଜମି ମାଲିକାନା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧା, ସୁଧ ହାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ପ୍ରଦାନ, ହାଉସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକର ଅସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଦାସିନତା ସହରୀ ଗୃହ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଡା ଘର ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ:- PMAY-U ଯୋଜନାରେ ଭଡା ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସହରୀ ପ୍ରଚଳନ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଭଡା ଘର ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଗତିଶୀଳତାକୁ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷକରି ଅସ୍ଥିର ଆୟ ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଜନଗଣନା 2011 ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳର 27.5 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଭଡା ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ 2001ରୁ 2011 ମଧ୍ୟରେ, ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିବା ସହରୀ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 6.4 ମିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା କି, ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସହରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଘର ସଂଖ୍ୟା 4.6 ମିଲିୟନ ବଢ଼ିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଭଡା ଘର ଏବଂ ଖାଲି ଆବାସିକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚାହିଦାର ସହଭାଗିତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। NSSOର 2018 ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାରର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭଡା ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ପ୍ରାୟ 70ପ୍ରତିଶତ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ମାସିକ ଭଡା ହେଉଛି 3150 ଟଙ୍କା । ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ଭଡ଼ଟିଆ ଭଡା ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଅନୁମୋଦିତ ଭଡ଼ା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଭଡ଼ାଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଭଡା ଘରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମାଲିକାନା ଘର ତୁଳନାରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କି, ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ଟିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇ ନଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭଡାଘରେ ରହୁଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାରର MPCE (ମୁଣ୍ଡପିଛା ବ୍ୟୟ) ସମୟ ସହିତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡିକ ପାଇଁ ଭଡାଘର ବଜାରରେ ସୀମିତ ପ୍ରବେଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା:- କମ୍ ଭଡା ଆୟ (ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ଭଡା) ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା, କାରଣ IDFC 2018 ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସହର ଗୁଡିକରେ ଆବାସିକ ଭଡା ଆୟ 2 ରୁ 4 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର ସହିତ ଭଡ଼ାଟିଆ ବିବାଦରେ ନେଉଥିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଘର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଭଡା ଉପରେ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। ହାଉସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଡା ଘର ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭଡା କୋର୍ଟ ଏବଂ ଭଡା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଡା ଚୁକ୍ତି ଗୁଡିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅବା ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶର ଚାରି ରାଜ୍ୟ ଯଥା, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆସାମ, MTA 2021 ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଡା ନିୟମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା, ଭଡା ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଭଡା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପର ସୀମା ପ୍ରାବଧାନ ଗୃହ ଭଡା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇ ପାରେ। ଭଡା ଚୁକ୍ତିଗୁଡିକର ଆଇନଗତ ଶବ୍ଦ ଜାଲକୁ ବୁଝିବାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସମେତ ସାମାଜିକ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧୀ ଧାରା ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ସହରୀ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ରୋକିପାରେ । କଣ ରହିଛି ସମାଧାନ:- ବାସ୍ତବରେ, ଭାରତରେ ସହରୀକରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସହର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୃହର ଚାହିଦା ବଢିବ। ତେବେ ଏହି ଦାବିଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଡା ଘରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ହେବନାହିଁ। ଯାହାପାଇଁ ଭଡ଼ାଘର ପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହାକୁ PMAY-U ଅଧୀନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭଡାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭଡା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ ଜଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନ ସହିତ MTA ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହାଉସିଂ ବଜାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବ ଏବଂ 'ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାଉସିଂ'ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।