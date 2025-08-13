ETV Bharat / opinion

Opinion:ଭାରତ-ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଟାରିଫ ଟେନସନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ - DEFENCE TIES

ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ପଢନ୍ତୁ ହର୍ଷ କାକରଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ ।

FILE- U.S. President Donald Trump, right, hugs Prime Minister Narendra Modi during a news conference in the East Room of the White House
FILE- U.S. President Donald Trump, right, hugs Prime Minister Narendra Modi during a news conference in the East Room of the White House (AP)
author img

By Major General Harsha Kakar

Published : August 13, 2025 at 12:20 PM IST

5 Min Read

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକୂଳ ଦେୟ ସନ୍ତୁଳନ, ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଦିଙ୍କ ଦାବି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରେ । ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ ନଥିବା କହିଲେ ଚଳେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଇକୋନୋମିକ ବ୍ଲାକମେଲ୍’ ଆଗରେ ନ ନଇଁବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।


ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖାଇଛି । ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ 'ଅନ୍ୟାୟ' ବୋଲି କହିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, 'ଭାରତ କେବେବି ଏହାର କୃଷକ, ପଶୁପାଳକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ।' ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତର ଦୃଢ଼ ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା।



ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅହଂକାର ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଋଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆଗର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ‘ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ନକରୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ।’

A student of Gurukul school of Art completes artwork of U.S. President Donald Trump and Prime Minister of India Narendra Modi, in Mumbai.
A student of Gurukul school of Art completes artwork of U.S. President Donald Trump and Prime Minister of India Narendra Modi, in Mumbai. (AP)
ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର QUADର ସଦସ୍ୟ । ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଏହା ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
People walk by as students of Gurukul school of Art complete artwork of U.S. President Donald Trump and Prime Minister of India Narendra Modi, in Mumbai.
People walk by as students of Gurukul school of Art complete artwork of U.S. President Donald Trump and Prime Minister of India Narendra Modi, in Mumbai. (AP)


ଚୁକ୍ତି, ଯାହା ପରସ୍ପରର ସାମରିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରେ । ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁସଙ୍ଗତତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା, ଦୁଇ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମୌଳିକ ବିନିମୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯାବା ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣାକୁ ସୂଚିତ କରେ।

Prime Minister Narendra Modi waves as he leaves after a ceremonial reception for the visiting foreign head of the State from Rashtrapati Bhavan in New Delhi
Prime Minister Narendra Modi waves as he leaves after a ceremonial reception for the visiting foreign head of the State from Rashtrapati Bhavan in New Delhi (AP)
INDUS-X (ଆମେରିକା-ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଇନିସିଏଟିଭ୍) ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି । ଉଭୟ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Prime Minister Narendra Modi waits to receive a foreign head of the State at Rashtrapati Bhavan during a ceremonial reception in New Delhi
Prime Minister Narendra Modi waits to receive a foreign head of the State at Rashtrapati Bhavan during a ceremonial reception in New Delhi (AP)



ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ରଣନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ-1 ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କିଣାବିକାକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କ୍ରୟ ପ୍ରଣାଳୀର ସମନ୍ୱୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।


ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଅଧିକ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ସେନା ସାମିଲ ଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେଉଛି ମାଲାବାର ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଭୟ ଦେଶର ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଚୀନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।



ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ତେଜସ୍ ମାର୍କ 1 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ GE F404 ଇଞ୍ଜିନ ସାମିଲ, ଯାହାର ଯୋଗାଣ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଭାରତର ବାୟୁ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ତେଜସ୍ ମାର୍କ 2 ଏବଂ ନୌସେନାର 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡେକ୍-ଆଧାରିତ ଲଢ଼ୁଆ ପାଇଁ GE F414 ଇଞ୍ଜିନର ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ।



ଏହା ବ୍ୟତିତ ଡିସେମ୍ବର 2024 ରେ 31ଟି ଜେନେରାଲ ଆଟମିକ୍ସ MQ-9B ସି ଗାର୍ଡିଆନ/ପ୍ରେଡେଟର ମାନବହୀନ ବାୟୁବାହନ (UAV) କ୍ରୟ ପାଇଁ 3.5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାବେଶ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ଓଭରହାଲ୍ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।



ଛଅଟି ପୋସାଇଡନ୍ P 8I ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ କ୍ରୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗାଇଡେଡ ସାଇଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ପଦାତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଯାନର କ୍ରୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭାରତ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୟ ହ୍ବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶେଷ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାF35 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଣକାରୀ ରହିଛି।


ଉଭୟ ଦେଶର ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ୍ ବିସ୍ତାରବାଦର ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଜାରି ରଖିବା ଜରୁରି । ତେଣୁ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥାପି, ଏଥର ବିବାଦ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ QUAD ନେତାମାନଙ୍କର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନ ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ବାରା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନିକଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭାରତର ଆଶ୍ବସ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକ୍ କାର୍ଡ ଖେଳିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକ୍-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।


ଭାରତ, ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପାଖରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେୟୁରୋପ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ
ଋଷ ଏକ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି।

ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଭାରତକୁ ଋଷ ସହିତ ନିକଟତା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମେତ ଭାରତକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଦକ୍ଷେପକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅହଂକାର ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କାରବାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ପାଇଁ, ଆମେରିକା-ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗରେ ଅବନତି ଅଧିକ ଦୁଃସାହସିକତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ।


ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଏହା ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବାରେ ଦ୍ୟୁଗ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦରେ 'କିଲ୍-ସୁଇଚ୍' ର ଗୁଜବ ଜୋର ଧରିବ। ଭାରତ-ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦଶନ୍ଧି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧର ଏକକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ରିହାତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଜନାକାରୀ ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖାଇବାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଆଧାରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଜନାକାରୀମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚାଲୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-OPINION: ଭାରତ-ୟୁକେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ - INDIA UNITED KINGDOM TRADE

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକୂଳ ଦେୟ ସନ୍ତୁଳନ, ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଦିଙ୍କ ଦାବି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରେ । ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ ନଥିବା କହିଲେ ଚଳେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଇକୋନୋମିକ ବ୍ଲାକମେଲ୍’ ଆଗରେ ନ ନଇଁବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।


ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖାଇଛି । ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ 'ଅନ୍ୟାୟ' ବୋଲି କହିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, 'ଭାରତ କେବେବି ଏହାର କୃଷକ, ପଶୁପାଳକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ।' ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତର ଦୃଢ଼ ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା।



ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅହଂକାର ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଋଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆଗର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ‘ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ନକରୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ।’

A student of Gurukul school of Art completes artwork of U.S. President Donald Trump and Prime Minister of India Narendra Modi, in Mumbai.
A student of Gurukul school of Art completes artwork of U.S. President Donald Trump and Prime Minister of India Narendra Modi, in Mumbai. (AP)
ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର QUADର ସଦସ୍ୟ । ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଏହା ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
People walk by as students of Gurukul school of Art complete artwork of U.S. President Donald Trump and Prime Minister of India Narendra Modi, in Mumbai.
People walk by as students of Gurukul school of Art complete artwork of U.S. President Donald Trump and Prime Minister of India Narendra Modi, in Mumbai. (AP)


ଚୁକ୍ତି, ଯାହା ପରସ୍ପରର ସାମରିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରେ । ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁସଙ୍ଗତତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା, ଦୁଇ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମୌଳିକ ବିନିମୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯାବା ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣାକୁ ସୂଚିତ କରେ।

Prime Minister Narendra Modi waves as he leaves after a ceremonial reception for the visiting foreign head of the State from Rashtrapati Bhavan in New Delhi
Prime Minister Narendra Modi waves as he leaves after a ceremonial reception for the visiting foreign head of the State from Rashtrapati Bhavan in New Delhi (AP)
INDUS-X (ଆମେରିକା-ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଇନିସିଏଟିଭ୍) ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି । ଉଭୟ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Prime Minister Narendra Modi waits to receive a foreign head of the State at Rashtrapati Bhavan during a ceremonial reception in New Delhi
Prime Minister Narendra Modi waits to receive a foreign head of the State at Rashtrapati Bhavan during a ceremonial reception in New Delhi (AP)



ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ରଣନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ-1 ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କିଣାବିକାକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କ୍ରୟ ପ୍ରଣାଳୀର ସମନ୍ୱୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।


ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଅଧିକ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ସେନା ସାମିଲ ଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେଉଛି ମାଲାବାର ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଭୟ ଦେଶର ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଚୀନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।



ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ତେଜସ୍ ମାର୍କ 1 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ GE F404 ଇଞ୍ଜିନ ସାମିଲ, ଯାହାର ଯୋଗାଣ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଭାରତର ବାୟୁ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ତେଜସ୍ ମାର୍କ 2 ଏବଂ ନୌସେନାର 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡେକ୍-ଆଧାରିତ ଲଢ଼ୁଆ ପାଇଁ GE F414 ଇଞ୍ଜିନର ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ।



ଏହା ବ୍ୟତିତ ଡିସେମ୍ବର 2024 ରେ 31ଟି ଜେନେରାଲ ଆଟମିକ୍ସ MQ-9B ସି ଗାର୍ଡିଆନ/ପ୍ରେଡେଟର ମାନବହୀନ ବାୟୁବାହନ (UAV) କ୍ରୟ ପାଇଁ 3.5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାବେଶ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଏବଂ ଓଭରହାଲ୍ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।



ଛଅଟି ପୋସାଇଡନ୍ P 8I ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ କ୍ରୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗାଇଡେଡ ସାଇଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ପଦାତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଯାନର କ୍ରୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭାରତ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୟ ହ୍ବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶେଷ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାF35 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଣକାରୀ ରହିଛି।


ଉଭୟ ଦେଶର ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ୍ ବିସ୍ତାରବାଦର ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଜାରି ରଖିବା ଜରୁରି । ତେଣୁ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥାପି, ଏଥର ବିବାଦ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ QUAD ନେତାମାନଙ୍କର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନ ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ବାରା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନିକଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭାରତର ଆଶ୍ବସ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକ୍ କାର୍ଡ ଖେଳିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକ୍-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।


ଭାରତ, ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପାଖରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେୟୁରୋପ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ
ଋଷ ଏକ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି।

ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଭାରତକୁ ଋଷ ସହିତ ନିକଟତା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମେତ ଭାରତକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଦକ୍ଷେପକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅହଂକାର ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କାରବାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ପାଇଁ, ଆମେରିକା-ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗରେ ଅବନତି ଅଧିକ ଦୁଃସାହସିକତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ।


ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଏହା ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବାରେ ଦ୍ୟୁଗ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦରେ 'କିଲ୍-ସୁଇଚ୍' ର ଗୁଜବ ଜୋର ଧରିବ। ଭାରତ-ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦଶନ୍ଧି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧର ଏକକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ରିହାତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଜନାକାରୀ ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖାଇବାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଆଧାରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଜନାକାରୀମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚାଲୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-OPINION: ଭାରତ-ୟୁକେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ - INDIA UNITED KINGDOM TRADE

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPPM MODIଭାରତ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଟେନସନINDIA US RELATIONDEFENCE TIES

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.