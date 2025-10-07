ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ନବସୃଜନ କାହିଁକି ହଜିଯାଉଛି, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦୌଡରେ ଭାରତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି?
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଦମନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବରଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ । ଏଥି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Published : October 7, 2025 at 7:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏକ ବଡ ଖବର ହୋଇଥାଏ । 1901 ମସିହାରୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଆସୁଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ବିଡିସ କେମିଷ୍ଟ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, ନୋବେଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଜ୍ଞାସା, ସୃଜନଶିଳତା ଓ ମୌଳିକତାରୁ ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ ।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ବିକଶିତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା 1976 ମସିହା 42ତମ ସଂଶୋଧନର ଧାରା 51A(h) ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମନୋଭାବ, ମାନବବାଦ ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ମନୋଭାବ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରେ । ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ବଦଳରେ ଯୁକ୍ତିଶୁକ୍ତତା, ଖୋଲା ବିଚାର ଏବଂ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ । ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ।
ତଥାପି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସୃଜନଶିଳତା ଲେଖ ଓ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 9ଟି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି । ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସର୍ବାଧିକ 400ରୁ ଅଧିକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି । ବ୍ରିଟେନ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ 100ରୁ ଅଧିକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ସ୍ବିଡେନ ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଦେଶର 35 ଜଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ବିକାଶର ସୂଚକ । ଯଦି ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ତେବେ ଏହା ସୂଚକକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ପଡିବ । ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିକ୍ଷାସା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେରେ ବିକଶିତ କରିନାହୁଁ ।
ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ତାଲିକା-କୌଣସି ପ୍ରଭାବହୀନ ଉତ୍ସବ:
ଏଲସେଭିୟରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଟ 2 ପ୍ରତିଶତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 5,300 ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତର ଗର୍ବର ବିଷୟ । ତଥାପି ଏତେ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସତ୍ତ୍ବେ ଭାରତ ଗତ ଦଶନ୍ଦି ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନାହିଁ ।
ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଏପରି ବଡ ରାଙ୍କିଂରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଗବେଷଣା ବଡ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ବାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୃଜନଶୀଳତା, ମୌଳିକତା ଏବଂ ସମାଜକୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭଦ୍ବାରା ମାପ କରାଯାଏ । ଉଦହାରଣ ସ୍ବରୂପ, mRNS ଗବେଷଣା ଯାହା କୋଭିଡ 19 ଟିକାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା, କିମ୍ବା ଏଆଇରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳ କବେଷଣାକୁ ନିଅ । ଉଭୟ ଦଶନ୍ଧି ଧକି ଅକ୍ଲାନ୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସା-ଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଥିଲା । ଏବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ନଥିଲେ ବରଂ କାହିଁକି ? ର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲେ ।
ଆମ ନିଜସ୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସମସ୍ୟା:
ଛୋଟପିଲା ମାନେ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବକେ ଜିଜ୍ଞାସୁ । ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ନୂତନତ୍ବ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ । ଏହା ସୃଜନଶିଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରେ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ.ବସତଃ ଆମର ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି । ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । କାହିଁକି ? ପଚାରିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିପକ୍ବତାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ।
ଫଳସ୍ବରୂପ ଗବେଷଣାର ମୌଳିକତା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପ୍ରକାଶନ, ଅଧିକ ଉଦ୍ଧୃତ ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଚ ଦାଖଲ ଉପରେ ଅଧିକ ନଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେତବେଳେ ନୂତନ ପ୍ରାକୃତିକ ତିନ୍ତାଧାରାକୁ କମ୍ ସ୍ବୀକୃତି ପାଇଛି । ଏହା ଭାରତକୁ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଦେଶ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।
ଜିଜ୍ଞାସାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା:
ଜିଜ୍ଞାସା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଶୃଙ୍ଖଳା । ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । ଅନେକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା । ଜିଜ୍ଞସା, ସୃଜନଶୀଳତା, ସାହସ ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଜନ୍ମଦିଏ । ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ , କଳା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବ ପ୍ରଗତି ସର୍ବାଦା ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଆସିଛି ।
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ । ଗବେଷଣାରେ ନବସୃଜନକୁ ପୁପସ୍କୃତ କରିବା ଉଚିତ । ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ମାନ୍ୟତା କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଉପରେ ନୁହଁ ବରଂ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ । ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣାରେ ବିପଦ ଗ୍ରହଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୌଳିକ ଗବେଷଣାରେ ବିନିଯୋଗ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସାମାଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ । ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ । ଭାରତକୁ କେବଳ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଉଚିତ ।
ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଭାରତରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ଅଭାବ କେବଳ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମୀର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୁହଁ । ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପୋଷଣ କରିବାରେ ଆମର ବିଫଳତା । ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ବିସ୍ତାର କରୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିବାକୁ ସଶକ୍ତ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସ୍ବୀକୃତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଜିଜ୍ଞାସା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ନବସୃଜନର ମୂଳଦୂଆ ।
ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଉଦ୍ଭାବନ ସହିତ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ପିଲାଦିନରୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପୋଷଣ, ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗବଷଣା ପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ଟେଣ୍ଟ ଗଣନା କରିବା ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ବିଶ୍ବ ସମ୍ମାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ