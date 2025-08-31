ETV Bharat / opinion

ANALYSIS: ଭାରତ-ଚୀନ୍-ଆମେରିକା: ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବେ ସହଯୋଗୀ ?

ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଚୀନ୍ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping during a meeting, in Tianjin, China on Sunday, Aug. 31, 2025.
Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping during a meeting, in Tianjin, China on Sunday, Aug. 31, 2025. (PTI)
ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

Published : August 31, 2025 at 5:57 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 6:04 PM IST

ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । 2020 ରେ ଗାଲୱାନ ଘାଟିରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦିଙ୍କ ଚୀନ୍‌ ଗସ୍ତ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାର ଓ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲିଣ୍ଟନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ତାହା ଏବେ ଏକ ଖରାପ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ।

File photo of Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
File photo of Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (ANI)

ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ କୁଟନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା , ତାହା ଏବେ ବଡ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭାରତକୁ ତାର ରଣନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଗତକାଲିର ଶତ୍ରୁମାନେ କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ।

ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଚାପ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂ-ରାଜନୀତିର ବ୍ୟାପକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଜଲଦି ଜଲଦି ନିଷ୍କର୍ଶ ବାହାର କରିବା ବଦଳରେ ଆମକୁ ପଛକୁ ହଟିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବଡ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଉଚିତ ।

Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping during a meeting, in Tianjin, China
Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping during a meeting, in Tianjin, China (PTI))

ଆମର ଉତ୍ତର ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ୍, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 4,000 କିଲୋମିଟର ଅସମାପ୍ତ ସୀମା ବାଣ୍ଟିଥାଉ, ଏକ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି। ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମକୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଭାରତକୁ କମ୍ ମନେ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ବେଜିଂ ବାରମ୍ବାର ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରୟାସକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି । ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷରେ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଚୀନ୍ ଭାରତ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି ଓ ବାହାରୁ ଦେଖାଯିବା ପରିବନ୍ଧୁତା କରିଛି ।

ଚୀନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଭାରତ, ଏହାର ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା କାରଣ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏ ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଭାରତର ବିକାଶ କାହାଣୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଏହା ଜାରି ରହିବ । ବେଜିଂ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ସଫଳତା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହା ଭାରତର ଚାରିପାଖରେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମେତ ରଣନୈତିକ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।

ଏହା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଗାଲୱାନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏହାର ଅନେକ ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ କମଜୋର ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଏହାର ଦୃଢ ଜାବାବ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ବେଜିଂକୁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତୃତ୍ୱର ଦୃଢ଼ତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

File photo of Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
File photo of Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (ANI)

କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଋଷରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଜିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଭେଟଘାଟ ଚାରି ବର୍ଷର ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସାମରିକ ମୁକାବିଲା ପରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ହିମାଳୟର ବରଫାବୃତ ଶିଖରରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇ ନଥିଲେ।

ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତି ଚାପରେ ଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଘରୋଇ ରାଜନୈତିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବେଜିଂର ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ କଠୋର ହେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ବେଜିଂ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନରମ ଦେଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରମର୍ଦ୍ଦନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାଷା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଚାପରେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି।

rotest against the arbitrary and unilateral tariff imposed by the US on Indian products, in Jammu
rotest against the arbitrary and unilateral tariff imposed by the US on Indian products, in Jammu (ANI)

ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସର୍ବଦା ପଡ଼ୋଶୀ ରହିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦରାକାର ସେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିସ୍ପଧା ଏବଂ କେତେବେଳେ ମୁକାବିଲା ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହେବ। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ବେଜିଂ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ଏବେ ଆମେରିକା ବିଷୟରେ କହିବା:

ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ "ଶୁଳ୍କ ମହାରାଜା" ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ "ମୃତ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ୱାଶିଂଟନରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବନାଇ ନେଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଖି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୋଭାବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ବିଶାଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯାହା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିନା କୌଣସି ଭାବନାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । କାନାଡାକୁ 51ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକଦା ସ୍ଥିର ନାଟୋ ମେଣ୍ଟ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଋଷକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏହାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିବାକୁ ଚାପ ଦିଆଯାଇଛି।

କୂଟନୈତିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ପାଶୋରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କଠୋର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏପରି ଲାଗୁଛି କେବେଳ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅଧିକାର । ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଚାଳିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିହେବ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ।

କୂଟନୈତିକ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପାଶୋରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି "ଶକ୍ତି ଠିକ୍" ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ବହୁତ କଷ୍ଟକର।

ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନୁହେଁ ଯାହା ଡିକ୍ଟାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ରୁଷିଆ, ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୱାଶିଂଟନର ଅଯୌକ୍ତିକ ଦାବି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉଭୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି।

ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରେ। ଋଷିଆ, ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ୱାଶିଂଟନର ଅଯୌକ୍ତିକ ଦାବି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ଆମେରିକାର ଏକ ଫେଡେରାଲ୍ ଆପିଲ୍ କୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଶୁଳ୍କକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନରେ ​​କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେରିକୀୟ ଆଚରଣର ବର୍ତ୍ତମାନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ହୁଏତ ଏକ ବିଭ୍ରାଟ, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ।

ପୂର୍ବରୁ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଏକ ଫେଡେରାଲ୍ ଆପିଲ୍ କୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଶୁଳ୍କକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚରଣ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ।

