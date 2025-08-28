ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ସମ୍ପ୍ରତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ୱାଙ୍ଗ ୟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତିର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହି ନେତାମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 19, 2025ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକର କିଛି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ବେଜିଂର କାହାଣୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ଧ ସମର୍ଥନ:
ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ସମ୍ପ୍ରତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ଏବଂ ହସ ହସ ମୁହଁ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ କଏଦ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତଥିଲା। ଶିରୋନାମାଗୁଡ଼ିକ "ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା", ବିମାନ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ, ଭିସାରେ ଛାଡ଼ ଏବଂ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ତଥାପି ବେଜିଂର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ଚୀନ୍ ବାସ୍ତବବାଦୀତା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟତାର ଏକ କାହାଣୀ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ସରକାରୀ ଖବର ଏଜେନ୍ସି ଜିନହୁଆ ଆଲୋଚନାକୁ "ଗଠନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଟାବଲେଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, "ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ନାହିଁ।" ଏହା ବ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ସପକ୍ଷରେ କ୍ୱାଡ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେରିକା ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ଚୀନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେ।
କପଟତାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିଫଳନ:
୨୦୧୭ରେ ଡୋକଲାମ୍ ଗତିରୋଧ ସମୟରେ, ଚୀନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷାରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଥିଲା ଯେ ଚୀନ୍ "ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ", ଏପରିକି ୧୯୬୨ ଅପେକ୍ଷା ପରାଜୟର ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ୨୦୨୦ରେ ଗାଲୱାନରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ବେଜିଂର ଘରୋଇ ବାର୍ତ୍ତା ପିଏଲ୍ଏକୁ ମହିମାନ୍ବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଇଂରାଜୀରେ, ଚୀନ୍ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ସ୍ୱର ଟିକିଏ ନରମ ଥିଲା।
ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। ଇଂରାଜୀରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ୍ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ସଂସ୍କରଣ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ନ୍ତି। ଭାରତ ଚୀନକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଭାରତକୁ ମାଣ୍ଡାରିନରେ ବୁଝେ।
ଡବଲ ଫିଲ୍ଟର:
ଭାରତର ସରକାରୀ, ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବେଜିଂର ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ୍ ମାଣ୍ଡାରିନରେ ଯାହା କୁହେ, ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ତାହାର ବିପରୀତ। ସମସ୍ୟାଟି ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଉପୁଜିଥାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ, ବେଜିଂ କିମ୍ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ବାଛିବା କଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ଘରୋଇ ଲାଭ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରନ୍ତି। ସରକାର ତା'ପରେ କାହାଣୀକୁ ଆକାର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବିତର୍କକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ, ଜଣେ ରାଜନେତା ଟିଭିରେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ: "ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ।" କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ କୈଳାସ ମାର୍ଗ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବେଜିଂର ପ୍ରଶଂସାକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଯେ, "ଚୀନ ଦିଏ, ୱାଶିଂଟନ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ।" ଏହି ଧାଡିଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରେ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚୀନର ସମର୍ଥନ, ୟାରଲୁଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗପୋରେ ବିଶାଳ ବନ୍ଧ, କିମ୍ବା ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ, ଧାରଣା ପ୍ରାୟତଃ ନୀତିକୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ। ଭାରତରେ, ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ।
ଦୃଶ୍ୟ ବନାମ ବାସ୍ତବତା: କୂଟନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି। ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ, ବେଜିଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଭାରତ ଏହାର "ଏକ ଚୀନ୍" ନୀତିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଜିଂର ଦାବି ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଜନମତ ପାଲଟିଗଲା।
ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହା ସକାରାତ୍ମକକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରେ, ନକାରାତ୍ମକକୁ ଦମନ କରେ ଏବଂ କାହାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ତାଇୱାନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସର ଲାଭ:
ଭାରତର ଦୁର୍ବଳତା ଭାଷାଗତ। ମାଣ୍ଡାରିନରେ ଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସ, ଚୀନ୍ ରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରିପୋର୍ଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଭୟ ହିଁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହିଠାରେ ଭାରତକୁ ବାକ୍ସରୁ ବାହାରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଇୱାନ ଚୀନ୍ ଆଲୋଚନାକୁ ବୁଝିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବିକଶିତ କରିଛି। ଏକାଡେମିଆ ସିନିକା ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚେଙ୍ଗଚି ୟୁନିଭରସିଟି (NCCU) ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବେଜିଂ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି କଥା ହୁଏ ତାହା ଟ୍ରାକ୍ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷକମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ କଠୋର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ "ସଂଘର୍ଷ" ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ, ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ "ସଂବାଦ" ଏବଂ "ସହଭାଗୀତା" ଆଲୋଚନାରେ ଅନୁବାଦ କରେ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଇୱାନ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ବେଜିଂର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ରଣନୀତିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରନ୍ତି; ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି।
ଭାରତର ଅନ୍ଧ ସମର୍ଥନ:
ଚୀନ୍ ଧାରଣା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ଅଂଶ କରିଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଭାରତ ଏବେ ଏହାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବ ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ସମୟ ଥାଇକି ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପିନ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସୀମିତ କ୍ଷମତା।
ଧାରଣାର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ, ଭାରତ ଧାରୁଆ ଉପକରଣ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା:
ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରକୃତ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ତିନିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ, ସରକାର, ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ତାଲିମକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଇୱାନର ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଉତ୍ସରୁ ଚୀନ୍ ଆଲୋଚନାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟତଃ, ଧାରଣା ପରିଚାଳନାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ତୀବ୍ର ଅସ୍ୱୀକାର, ସମନ୍ୱିତ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଏକ ଦୃଢ଼ ବର୍ଣ୍ଣନା।
ନିଷ୍କର୍ଷ:
ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦେଖାଇଦେଲା ଯେ, କିପରି ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ଚୀନ୍ ଏହା କିପରି କରିବ ଜାଣେ। ଆମେରିକା ଏହା କିପରି କରିବ ଜାଣେ। ଭାରତ ପଛରେ ରହିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା କେବଳ ସୀମାରେ ସୈନ୍ୟ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହାର କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ଦେଉଛି। ସମାଧାନର ଉପାୟ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟର ହୋଇଥିବା ମତାମତରୁ ଅପସାରିତ ସତ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା।
