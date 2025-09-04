ETV Bharat / opinion

ବେଜିଂର ବିଗ୍ ପରେଡ ବାର୍ତ୍ତା, ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? - CHINA BIG PARADE

ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରେଡ୍ ଦେଖାଇବାର ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ଯ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

A tank at the parade
A tank at the parade (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 8:17 PM IST

5 Min Read

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଇତିହାସର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୀତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ବିଷୟ ଥିଲା।

ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପରେଡ୍ ଦେଖାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାରରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନେତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ଏବଂ ଇରାନ, ମିଆଁମାର, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଲାଓସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନେ ସାମିଲଥିଲେ। ମୋଟ 26 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା ଯେ ସର୍ବିଆ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଭଳି କିଛି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଜାପାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।

Tanks at the parade
Tanks at the parade (AFP)

ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଚେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା:

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହେବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର। ବେଜିଂରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦୁଇଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ସାମରିକ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ ବାହାରେ ସମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ମିଳିତ ସଙ୍କେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭାରତ କେବଳ ତାଇୱାନ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ଦେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ର ଉତ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଏହାର ସଙ୍କେତ ଯେ ଏସିଆରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ।

ମିସାଇଲ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ:

Missiles on display at the parade
Missiles on display at the parade (AFP)

ପରେଡଟି ସାବଧାନର ସହ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଚୀନ୍ ଏହାର ନୂଆ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରୁଥିବା DF-61 ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରୁଥିବା JL-3 ସାମିଲ ଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ 'ପରମାଣୁ ତ୍ରିକୋଣ' ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି

ଚୀନ୍‌ର DF-17 ଏବଂ YJ-21 ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦର ଗତି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜାହାଜ ଏବଂ ଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

A view of the parade
A view of the parade (AFP)

ଆଉ ଏକ ଖାସ୍‌ କଥା, ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍-ବିରୋଧୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଚୀନ୍‌ ମାନବହୀନ ବିମାନ, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ନୌସେନା ଜାହାଜର ସମୂହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର, ଯେପରିକି ଲେଜର୍‌, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍‌ ବିମ୍‌ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରସେପ୍‌ଟର ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଏବଂ ଗାଜାରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍‌ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ପରେଡ୍‌ରେ ଚୀନ୍‌ ସେନାର ତିନିଟି ନୂତନ ଶାଖା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା:

ଏରୋସ୍ପେସ୍‌ ଫୋର୍ସ, ସାଇବର୍‌ସ୍ପେସ୍‌ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ସମର୍ଥନ ଫୋର୍ସ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଏବଂ ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପଗ୍ରହ, ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସୂଚନାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ।

A view of the grand parade
A view of the grand parade (AFP)

ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା କିନ୍ତୁ ପରେଡରେ ଯୋଗନଦେବା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଭାରତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆମେରିକା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ବିଶେଷକରି ମେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ନରମ ହେବା ପରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ଚୀନର ସାମରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ବାର୍ତ୍ତା ସିଧା ଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭାରତ ସାମିଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ବେଜିଂର ଖେଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ ନାହିଁ ।

ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଉଛି କାଲି ପାକିସ୍ତାନ ତାହା ଦେଖାଇପାରେ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ PL-15 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଚୀନ୍ J-10C ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହା ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣକାରୀ ଯେ ଚୀନ୍ ସଫଳତା କେବଳ ତିଆନାନମେନ୍ ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରିବେ ।

Weapons on display at the parade
Weapons on display at the parade (AFP)

ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପୁଟିନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଋଷ ପଶ୍ଚିମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମସ୍କୋ ଏବେ ବେଜିଂ ଉପରେ ବହୁଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଋଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଋଷ ଚୀନ୍ ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବାଣ୍ଟିଥାଏ ଏବଂ ବଦଳରେ ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଜବୁତ କରେ, ତେବେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ନୂତନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।

ଚୀନ୍ ଦୂରଗାମୀ ତୋପ, ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଉପକରଣ ଏବଂ ମାନବହୀନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ନୂତନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ PLA (ଚୀନ ସେନା) ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହା ସୀମା ସହିତ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିପାରିବ। ଏହିପରି ହିମାଳୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ନାଟକର ଏହି କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା।

Russian President Vladimir Putin and his counterparts Xi Jinping from China and Kim Jong Un from North Korea
Russian President Vladimir Putin and his counterparts Xi Jinping from China and Kim Jong Un from North Korea (AFP)

ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ?

ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବି ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏହି ପରେଡକୁ କିପରି ଦେଖିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ଯିଏ କି ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ଋଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର, ଏହି ପରେଡରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବ ଯେ ବେଜିଂର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏହାର କଠିନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଦୁଇ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ନେପାଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଜିଂ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂତନ କାରଣ ପାଇବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି, ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଘରେ ସ୍ଥାନକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର କୂଟନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନନେଉଛେ, ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ ନ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରୁନେ ଆମେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିବା ।

ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ:

Women soldiers marching at the parade
Women soldiers marching at the parade (AFP)

ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଲାଓସ ଭଳି ଦେଶ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ବେଜିଂର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୌସେନା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷ ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ଆମେରିକା ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ବିଚଳିତ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସେତେ କଷ୍ଟକର ହେବ।

ଧାରଣା ଏବଂ ଶକ୍ତି:

Weapons on display at the parade
Weapons on display at the parade (AFP)

ପିଏଲଏ 1989 ମସିହାରୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ଏହାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ମିଳିତ ଅଭିଯାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଏବେ ବି ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଘାଟି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଏଲଏର ଦୁର୍ବଳତା। ସାମରିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନିକଟତର ହେଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ 26 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଆମେରିକା ପଛକୁ ହଟିଯାଉଛି ଏବଂ ଚୀନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭୂରାଜନୀତିରେ ଗତି ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧାରଣା ବେଜିଂକୁ ସପକ୍ଷ କରୁଛି।

Soldiers of PLA at the parade
Soldiers of PLA at the parade (AFP)

ଭାରତ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?

ଭାରତ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବୋମା ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, GPS ସ୍ପୁଫିଂ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷରେ ଆମକୁ ଆମର ସହଭାଗୀତାରେ ନମନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ମୂଲ୍ୟବାନ କିନ୍ତୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ, ଋଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚୀନର ନିକଟତର ହେଉଛି। ଭାରତକୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।

ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା:

ଚୀନ ପରେଡ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା । ଏହା ସଫଳତାର ସହ ଏହି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଚୀନ୍‌ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ବିପଦ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପଦ। ବେଜିଂରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଚୀନ୍‌ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ମରଣ କରାଉଛି।

ନିଷ୍କର୍ସ:

1945 ବିଜୟ ଏସିଆକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। 2025 ମସିହାରେ, ଚୀନର ସେହି ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ଏହା ମନେପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଏସିଆରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଭାରତ ଏକ ପ୍ରତିସନ୍ତୁଳନ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ କି ଛାଇଯିବ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆକାଶରେ, ଆମର ସୀମାରେ ଏବଂ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀରେ କେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-OPINION: ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କମାଣ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଦରକାର - THEATRE COMMANDS

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଇତିହାସର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୀତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ବିଷୟ ଥିଲା।

ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପରେଡ୍ ଦେଖାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାରରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନେତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ଏବଂ ଇରାନ, ମିଆଁମାର, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଲାଓସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନେ ସାମିଲଥିଲେ। ମୋଟ 26 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା ଯେ ସର୍ବିଆ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଭଳି କିଛି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଜାପାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।

Tanks at the parade
Tanks at the parade (AFP)

ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଚେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା:

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହେବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର। ବେଜିଂରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦୁଇଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ସାମରିକ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ ବାହାରେ ସମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ମିଳିତ ସଙ୍କେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭାରତ କେବଳ ତାଇୱାନ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ଦେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ର ଉତ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଏହାର ସଙ୍କେତ ଯେ ଏସିଆରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ।

ମିସାଇଲ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ:

Missiles on display at the parade
Missiles on display at the parade (AFP)

ପରେଡଟି ସାବଧାନର ସହ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଚୀନ୍ ଏହାର ନୂଆ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରୁଥିବା DF-61 ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରୁଥିବା JL-3 ସାମିଲ ଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ 'ପରମାଣୁ ତ୍ରିକୋଣ' ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି

ଚୀନ୍‌ର DF-17 ଏବଂ YJ-21 ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦର ଗତି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜାହାଜ ଏବଂ ଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

A view of the parade
A view of the parade (AFP)

ଆଉ ଏକ ଖାସ୍‌ କଥା, ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍-ବିରୋଧୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଚୀନ୍‌ ମାନବହୀନ ବିମାନ, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ନୌସେନା ଜାହାଜର ସମୂହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର, ଯେପରିକି ଲେଜର୍‌, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍‌ ବିମ୍‌ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରସେପ୍‌ଟର ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଏବଂ ଗାଜାରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍‌ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ପରେଡ୍‌ରେ ଚୀନ୍‌ ସେନାର ତିନିଟି ନୂତନ ଶାଖା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା:

ଏରୋସ୍ପେସ୍‌ ଫୋର୍ସ, ସାଇବର୍‌ସ୍ପେସ୍‌ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ସମର୍ଥନ ଫୋର୍ସ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଏବଂ ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପଗ୍ରହ, ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସୂଚନାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ।

A view of the grand parade
A view of the grand parade (AFP)

ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା କିନ୍ତୁ ପରେଡରେ ଯୋଗନଦେବା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଭାରତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆମେରିକା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ବିଶେଷକରି ମେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ନରମ ହେବା ପରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ଚୀନର ସାମରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ବାର୍ତ୍ତା ସିଧା ଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭାରତ ସାମିଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ବେଜିଂର ଖେଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ ନାହିଁ ।

ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଉଛି କାଲି ପାକିସ୍ତାନ ତାହା ଦେଖାଇପାରେ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ PL-15 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଚୀନ୍ J-10C ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହା ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣକାରୀ ଯେ ଚୀନ୍ ସଫଳତା କେବଳ ତିଆନାନମେନ୍ ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରିବେ ।

Weapons on display at the parade
Weapons on display at the parade (AFP)

ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପୁଟିନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଋଷ ପଶ୍ଚିମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମସ୍କୋ ଏବେ ବେଜିଂ ଉପରେ ବହୁଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଋଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଋଷ ଚୀନ୍ ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବାଣ୍ଟିଥାଏ ଏବଂ ବଦଳରେ ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଜବୁତ କରେ, ତେବେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ନୂତନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।

ଚୀନ୍ ଦୂରଗାମୀ ତୋପ, ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଉପକରଣ ଏବଂ ମାନବହୀନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ନୂତନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ PLA (ଚୀନ ସେନା) ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହା ସୀମା ସହିତ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିପାରିବ। ଏହିପରି ହିମାଳୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ନାଟକର ଏହି କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା।

Russian President Vladimir Putin and his counterparts Xi Jinping from China and Kim Jong Un from North Korea
Russian President Vladimir Putin and his counterparts Xi Jinping from China and Kim Jong Un from North Korea (AFP)

ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ?

ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବି ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏହି ପରେଡକୁ କିପରି ଦେଖିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ଯିଏ କି ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ଋଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର, ଏହି ପରେଡରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବ ଯେ ବେଜିଂର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏହାର କଠିନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଦୁଇ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ନେପାଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଜିଂ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂତନ କାରଣ ପାଇବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି, ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଘରେ ସ୍ଥାନକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର କୂଟନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନନେଉଛେ, ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ ନ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରୁନେ ଆମେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିବା ।

ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ:

Women soldiers marching at the parade
Women soldiers marching at the parade (AFP)

ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଲାଓସ ଭଳି ଦେଶ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ବେଜିଂର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୌସେନା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷ ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ଆମେରିକା ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ବିଚଳିତ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସେତେ କଷ୍ଟକର ହେବ।

ଧାରଣା ଏବଂ ଶକ୍ତି:

Weapons on display at the parade
Weapons on display at the parade (AFP)

ପିଏଲଏ 1989 ମସିହାରୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ଏହାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ମିଳିତ ଅଭିଯାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଏବେ ବି ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଘାଟି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଏଲଏର ଦୁର୍ବଳତା। ସାମରିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନିକଟତର ହେଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ 26 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଆମେରିକା ପଛକୁ ହଟିଯାଉଛି ଏବଂ ଚୀନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭୂରାଜନୀତିରେ ଗତି ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧାରଣା ବେଜିଂକୁ ସପକ୍ଷ କରୁଛି।

Soldiers of PLA at the parade
Soldiers of PLA at the parade (AFP)

ଭାରତ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?

ଭାରତ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବୋମା ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, GPS ସ୍ପୁଫିଂ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷରେ ଆମକୁ ଆମର ସହଭାଗୀତାରେ ନମନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେରିକା ମୂଲ୍ୟବାନ କିନ୍ତୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ, ଋଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚୀନର ନିକଟତର ହେଉଛି। ଭାରତକୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।

ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା:

ଚୀନ ପରେଡ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା । ଏହା ସଫଳତାର ସହ ଏହି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଚୀନ୍‌ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ବିପଦ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପଦ। ବେଜିଂରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଚୀନ୍‌ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ମରଣ କରାଉଛି।

ନିଷ୍କର୍ସ:

1945 ବିଜୟ ଏସିଆକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। 2025 ମସିହାରେ, ଚୀନର ସେହି ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ଏହା ମନେପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଏସିଆରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଭାରତ ଏକ ପ୍ରତିସନ୍ତୁଳନ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ କି ଛାଇଯିବ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆକାଶରେ, ଆମର ସୀମାରେ ଏବଂ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀରେ କେତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-OPINION: ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କମାଣ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଦରକାର - THEATRE COMMANDS

For All Latest Updates

TAGGED:

BEIJINGS BIG PARADEPERCEPTION AND POWERCHINA BIG PARADE MEANS FOR INDIAXI JINPINGCHINA BIG PARADE

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.