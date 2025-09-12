OPINION: ଯୁବଶକ୍ତିର ଉନ୍ମାଦନାରେ ଧୂଳିସାତ୍ ନେପାଳ; ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସବୁଠି ସମାନ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ
Published : September 12, 2025 at 9:41 AM IST
ଆଲେଖ୍ୟ-ଅଂଶୁମାନ ବେହେରା
ଭାରତର ପଡୋଶୀ ତଥା ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ନେପାଳ ଏବୋ ପୁଣି ଏକ ସଙ୍କଟରେ । ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଶରେ ପୁନର୍ବାର ଅସ୍ଥିରତା ଠିଆ କରେଇଛି । ବିଦ୍ରୋହ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ପି. ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ-ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 19 ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଛି । ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ କୋଠାକୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନେପାଳ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାଗରିକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସରକାର ଲଗାଇଥିଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
2025, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ନେପାଳ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କର ଏହି ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେପାଳରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାକ୍ସ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ନେପାଳର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବିକା ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ।
ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ସମାନ ଧାରା
କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏହା ଏକ ଧାରା ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପ୍ରତିବାଦ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଥିନୈତିକ ପତନ ପରେ ପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜପକ୍ଷ ଶାସନକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ଯୁବଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶରେ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଏବଂ କଥିତ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଜାତିଗତ-ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ଅଧିକ ଜଡିତ ଥିଲା। ଏବେ ନେପାଳ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କ’ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନୂତନ ଲହର ଦେଖୁଛୁ?
ସମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୃଥକ
ତିନି ଦେଶର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର କାରଣ, ସଂରଚନା ଏବଂ ବିକାଶରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମାନତା ରହିଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆସହ୍ୟ ଋଣବୋଝ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପତନ ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦର କାରଣ ଥିଲା । ଏଥି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ବାଂଲାଦେଶରେ, କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କଥିତ ଭେଦଭାବକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଡିଜିଟାଲ୍ ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ଛୋଟମୋଟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହିଂସା ଏହି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବିଦ୍ରୋହ ରୂପ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ବିଦ୍ରୋହକୁ ବାହ୍ୟ ଦେଶ ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚୀନ୍-ଆମେରିକା ଉସକାଉଥିବା ପରି ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏବେ ନେପାଳର ପ୍ରତିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ତଥାପି ଏପରି ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ହେବନି ।
ଏପରି ସମୁହ ପ୍ରତିବାଦରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବା ଏକ ଗଭୀର, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଷେଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ନିଆଁ ଆଜିର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୁହୁଳୁଥିଲା । ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି ଭାବିବା ନିର୍ବୋଧତା ହେବ। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରି ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନେପାଳର ଅଶାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ତଥାପି, ନେପାଳର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ, ପରଦା ପଛରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚୁପଚାପ୍ ଏହାକୁ ଯେ ଆକାର ଦେଉଥିବେ ଏପରି ଆଶଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଡାଇ ଦେଇ ହେବନି ।
ନେପାଳରେ ଯୁବ ବିଦ୍ରୋହକୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ?
ନେପାଳରେ ଯୁବ ବିଦ୍ରୋହର ମୂଳ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନେପାଳର ଅଭିଜାତ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଗଭୀର ହତାଶା ଭାବ । ୨୦୧୫ରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପରଠାରୁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏକୀକରଣ ଏବଂ ସୁଶାସନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ନେପାଳର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶେଷ କରି କେ.ପି. ଶର୍ମା ଓଲି, ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଓବା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏମାନେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି । ଏହି ଅସ୍ଥିରତାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଶାସନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସାର୍ବଜନୀନ ନିନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯୁବ ନେପାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ଯଦ୍ୱାରା ହତାଶା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୭,୪୧,୦୦୦ ନେପାଳୀ ଦେଶ ଛାଡିଛନ୍ତି
କେବଳ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୭,୪୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନେପାଳୀ ବିଦେଶରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଛାଡିଥିଲେ । ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩୦ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦିଓ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଗଦାନ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ, ତେବେ ସରକାର ନିଜ ମାଟିରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଘାତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା।
ଏପଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବାର ଏକ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ତୀବ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଦଣ୍ଡହୀନ ଦୁର୍ନୀତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରାଜନେତା, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରେ। ନିକଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟପରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ପୋଖରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ନେପାଳୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।
ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏପରି ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପରିବାରବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ରାଜନୈତିକ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ତେଜିଥିଲା । ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଅସନ୍ତୋଷର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ଷମତା ବିରୋଧରେ ଥିଲା ।
ଯୁବ-ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଭାବ: ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରୂପ
ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସମାନତା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା । ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କ୍ରାଉଡ ସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ । ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରାୟତଃ ସଂଘ, ଦଳୀୟକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାନ୍ତରାଳ, ନେତୃତ୍ୱବିହୀନ ଏବଂ କଥିତ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏପରି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ବିତର୍କଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନିର୍ବିବାଦ ଅଟେ । ଏପରି ମାନସିକତାର ଉତ୍ଥାନ ସରକାରକୁ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପତନ କରାଇଥାଏ ।
ଅବଜ୍ଞା ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଅଛି । ବିରୋଧ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏବଂ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାାଏ ।
ନେପାଳର ଦୁର୍ବଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭବିଷ୍ୟତ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପରେ ପରେ ନେପାଳରେ ଯୁବ-ନେତୃତ୍ୱାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମୋହଭଙ୍ଗର ଧାରା ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି କିଛି ଜଟିଳତା ରହିଛି । ହେଲେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ଅଭିଜାତବର୍ଗଙ୍କୁ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାଗତ ଅବକ୍ଷୟ ପରି ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ । ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଯୁବ ସକ୍ରିୟତାର ଏହି ଲହରକୁ ଗଠନମୂଳକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ।
ନେପାଳ ଭଳି ଦେଶ , ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ସୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ, ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜାତ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ଗ ଏବଂ ଯୁବ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହିଁ ହୋଇପାରେ।
