ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥିବା ସମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହା ଥିଲା ଶୁଳ୍କ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ।
ଟ୍ରମ୍ପ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ହେଉଛି କୂଟନୀତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ମୁଦ୍ରା, ଯାହା ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ନତମସ୍ତକ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ କୌଣସି "ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ" ନୁହେଁ।
ପୁରୁଣା ବିବାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭାଷାଗତ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ବାସ୍ତବତାରେ ମୂଳ ଶୁଳ୍କର ଧମକ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସହାୟତାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ମୂଳରେ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି, ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯାହାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି, ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସମାଧାନକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ନିକଟତର ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଏକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ହିଂସା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତାରେ ଏକ ଉପରଠାଉରିଆ ବିରତି ଆସିଛି। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ କୁହୁଳୁଛି।
ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ସ୍ଥାୟୀ ତ୍ରୁଟି:
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱ ବିବାଦରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଆପୋଷକାରୀ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ଆଜରବୈଜାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ଶ୍ରେୟ ନେଇଥିଲେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ କଙ୍ଗୋ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କିଭ୍ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୁର୍କିନାଫାସୋରେ ରାଜନୈତିକ ସମାଧାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ସେ ସମୟ ସମୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରଣନୀତି ଐତିହାସିକ ବାସ୍ତବତାର ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାରବାର କୂଟନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ମେନିଆ-ଆଜରବୈଜାନ ଗତିରୋଧରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିରାମ ମିଳିଥିଲା। କଙ୍ଗୋରେ ସାମରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଜାରି ରହିଛି, କଥିତ ଆମେରିକାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଫ୍ରିକାର ହୃଦୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି। ବୁର୍କିନା ଫାସୋର ଅସ୍ଥିରତା ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ, ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଜିହାଦୀ ହିଂସା କୌଣସି କ୍ଷଣିକ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଛି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ "ସଫଳତା" ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଛାୟା ତଳେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି।
ଜାତିଗତ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପରି ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଛି। ଏହି ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭର ସୀମା:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରେ। ଆମେରିକାର ବଜାରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିନାଶକାରୀ ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ସହାୟତାର ପ୍ରବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଅଣଦେଖା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା। ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର। ଚାପ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରେ। ଚାପ କମିଗଲେ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ପ୍ରାଥମିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ସୁପ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଏହା ଆଫ୍ରିକାର ସାହେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଆମେରିକାର ଚାପ ଉପରେ କମ୍ ଏବଂ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ।
ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା: ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ:
ଇତିହାସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଅଲଗା। 1978 କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ ଚୁକ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିମି କାର୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲର ମେନାକେମ ବେଗିନ ଏବଂ ମିଶରର ଅନୱର ସାଦାତଙ୍କ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରୟାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।
କାର୍ଟର କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଧମକ ଦେଇ ନଥିଲେ; ସେ ଆରବ-ଇସ୍ରାଏଲ ସଂଘର୍ଷର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିଗଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଫଳାଫଳ ଆଦର୍ଶ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଶର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିଲା।
ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା, ଯାହା 1998 ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଚୁକ୍ତିରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପରିଚୟ-ଆଧାରିତ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ମିଶ୍ରିତ କରିଥିଲା। ଚୁକ୍ତିନାମାର ସଫଳତା ଚାପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସାଂସ୍ଥାଗତ ଗଠନ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସତର୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହାନୁଭୂତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାଂରଚନିକ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କୂଟନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିଧା: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୁଲ ହିସାବର ଏକ ଉଦାହରଣ:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦରେ ଆମେରିକାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ, ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିନଥିଲେ ବରଂ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନାର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆକଳନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଏକ ଲାଲ ରେଖା, ଯାହା ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଦାବିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆମେରିକା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଧମକ, ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମାନ ଭାବରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସ୍ଥିତି ସହିତ, ସେହି କଷ୍ଟ-ଅର୍ଜିତ ଗତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି।
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନୁପାଳନ ବଦଳରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ କଥିତ ଆମେରିକୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ କୂଟନୀତି ବୃହତ, ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଓଲଟା ଫଳ ଦିଏ।
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ: ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏକ କଠୋର ଅସ୍ତ୍ର, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ। ଇରାନ ଏବଂ ରୁଷ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆର୍ଥିକ ଉପକରଣର ସୀମାବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସଂଘର୍ଷକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଖରାପ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବ୍ୟାପକ ଆମେରିକୀୟ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଛୋଟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପ ଆଗରେ ହାର ମାନିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭାରତ ପରି ବୃହତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ଶୁଳ୍କ ପାଳନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଆମେରିକା ନୀତିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରାଥମିକ ଉପକରଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଥମିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କିମ୍ବା ଚାପ କମିବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ତେଣୁ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି, ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ଚାପ ଅଧୀନରେ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଐତିହାସିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଧୀର, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
