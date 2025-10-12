ଧନତେରସରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଜାଣନ୍ତୁ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନତେରସ୍ 18 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ ହେବ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଆଣିଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ହୋଇଥାଏ ।
Published : October 12, 2025 at 10:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନାତନ ଧର୍ମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ମାସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହ ମାସରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପଡ଼ିଥାଏ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଧନତେରସର ଅନନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଏହି ଦିନ ଧନର ଦେବତା କୁବେର ଓ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଏହ ଦିନ ଘରକୁ କିଛି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଆଣିଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନତେରସ୍ 18 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ ହେବ । ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତିଥିରେ ପଡ଼ିବ ଧନତେରସ୍ ।
ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ: 18 ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ବିପହର 12.18 ସମୟରେ
ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଶେଷ: 19 ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ବିପହର 1.51 ସମୟରେ
ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ:
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନ ତେରସ୍ ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଡୁଛି ।
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ - ପ୍ରାତଃ 4:43 ରୁ ପ୍ରାତଃ 5:33
ବିଜୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ - ଦ୍ବିପହର 2:00 ରୁ 2:46
ଗୋଧୂଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ - ଅପରାହ୍ଣ 5:48 PM ରୁ 6:14
ନିଶିଥ ମୁହୂର୍ତ୍ତ - ରାତ୍ରି 11:41 ରୁ 12:31
ଧନତେରସ୍ ଅବସରରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ:
- ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା:
ଏହି ଦିନ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ ।
- ଭଗବାନ କୁବେର ଏବଂ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା:
ଧନତେରସ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ଘରକୁ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଦ୍ବାରା ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
- ପିତ୍ତଳ ବାସନ:
ଧନତେରସରେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ କିଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି:
ଘରେ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ।
ଧନତେରସରେ ଦୀପଦାନ:
ଏହି ଦିନ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଦୀନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ଦିନରେ ଦୀପ ଦୀନର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହା କରିବା ପରେ ପରିବାର ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସି ନଥାଏ । ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ରମେଶ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଧନତେରସ୍ କେବଳ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଦିନ ନୁହେଁ । ବରଂ ଚିରନ୍ତନ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ । ଏହି ଦିନ କିଣାଯାଇଥିବା ଶୁଭ ଜିନିଷ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୁବେର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର କିଣାଯାଏ, ତେବେ ଘରେ କେବେବି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।"
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ରମେଶ ଶୁକ୍ଲା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଧନତେରସରେ ଘର ସଫା କରିବା ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ ।"
ଧନତେରସ୍ 2025 ଅବସରରେ ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳର ବାସନ, ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜା କରି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ