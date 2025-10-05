ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: କେମିତି କଟିବ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ?
ଚଳିତ ସପ୍ତାହଟି କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : October 5, 2025 at 3:09 PM IST
ମେଷ: ଚଳିତ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜମୟ ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଇବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ,ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ ଆଣିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ।
ବୃଷ:ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ସୁଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଉପାୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ସପ୍ତାହଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ । ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରି ସମାନ ମତ ନାହିଁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ରହ ସମର୍ଥନ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷମତା ସହିତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହୋଇପାରେ ବୁଧ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ରଣନୀତି ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସମୟ ହେବ। କିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଉତ୍ସାହଜନକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ କିନ୍ତୁ, କେତେକ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଦଖୋର୍ ସ୍ବଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ସକାରାତ୍ମକ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବକେୟା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଦିନ ବିତାଇପାରେ । ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଶୁକ୍ର ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଡରେ ଅଛି। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶୁକ୍ର ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଡାକିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଙ୍ଗଳ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତାହର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶୁକ୍ର ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଶନି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧିରେ ଧିରେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ସହଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଚେତନତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବୁଧଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ସକାରାତ୍ମକତା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ନକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ । ମଙ୍ଗଳ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଶାଜନକ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏକ ସୁଗମ ଗତିପଥ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । କ୍ୟାରିୟରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧିର କରିପାରେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଶକ୍ତିରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିଛା: ରାଶି ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥର ସୁପରିଚାଳନା କରିପରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥଙ୍କଠାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଆଣିପାରେ, ଯାହା କ୍ୟାରିୟରର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶନିଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଭାବ ଧିରେ ଧିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ କଠୋର ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପମଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ସପ୍ତାହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସମନ୍ୱୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀୟ ଲୋକମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ । ତଥାପି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମ ପଛରେ ପଡ଼ିପାରେ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଋତୁକାଳୀନ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଅଭାବ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗରେ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ । ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗନ୍ତରେ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକତା ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କରି, ସମ୍ପର୍କକୁ ପୋଷଣ କରି ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ।
କୁମ୍ଭ: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ କରିପରେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ । ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଜୀବ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରେମକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶା କମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ।ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିବ, ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଜୀବନଶକ୍ତି ଧିରେ ଧିରେ ଫେରି ଆସିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କୌଶଳ,ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଯତ୍ନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ।