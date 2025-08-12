ETV Bharat / lifestyle

30 ବର୍ଷ ପରେ ବିଷ ଯୋଗ, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ଧନହାନୀ ଓ ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ! - VISH YOGA IMPACT ZODIAC SIGNS

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 30ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି 'ବିଷ ଯୋଗ' । ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2025

Vish Yoga Warning to Zodiac, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବ, ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 12 ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 'ବିଷ ଯୋଗ' କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ରବି ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ବିଷ ଯୋଗ ଏପରି ଏକ ସଂଯୋଗ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଏହି ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଷ ଯୋଗ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।"

ମେଷ ରାଶି:

ଡକ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବିଷ ଯୋଗ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ହେଉଛି । ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ । ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷକରି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।"

ସିଂହ ରାଶି:

ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବିଷ ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି । ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମୟଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ । ଚାକିରିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବେଶ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ରୂପେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।"

ମୀନ ରାଶି:

ମୀନ ରାଶିରେ ବିଷ ଯୋଗର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ରବି ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି ସମୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା କନିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସମୟ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।"

ଡକ୍ଟର ରବି ଶର୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥିର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । "ଗ୍ରହଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ନିୟମିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ଯୋଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।"

Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)

