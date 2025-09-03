ETV Bharat / lifestyle

Navaratri Puja: ଗଜ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା, ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ? - NAVRATRI PUJA 2025

ଶରତର ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ ହାତୀ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଧରାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ..

Maa Durga Arrives On Elephant
Maa Durga Arrives On Elephant (Canva AI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2025 at 9:59 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶରତର ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନବରାତ୍ରିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ହେଉଛି ଦେବୀ ମହିଷାମର୍ଦିନୀଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ମା'ଙ୍କ 9ଟି ରୂପର ପୂଜାର ପର୍ବ । ଏଥର ନବରାତ୍ରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ଏଥର ନବରାତ୍ରି ଦଶ ଦିନ ପାଳନ ହେବ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା' ଦୁର୍ଗା ହାତୀ (ଗଜ) ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଧରାବତରଣ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହାତୀ ଉପରେ ବିରଜମାନ କରି ଧରାପୃଷ୍ଟକୁ ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ଦେଶ ଏବଂ ଘରେ ଧନ ଏବଂ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅବସରରେ, ଘଟସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମା' ଦୁର୍ଗା ଗଜ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସିକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜ ଓ ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥର ମା' ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ମହିମଣ୍ଡଳକୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଦେଶ, ବୈଶ୍ୱିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି 01.23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 02.55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଘଟସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 06.09ରୁ 08.06 । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଜିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 11.49ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଘଟସ୍ଥାପନର ମୋଟ ଅବଧି ପ୍ରାୟ 49 ମିନିଟ୍ ରହିବ ।

ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 9 ରୂପ ପୂଜା :

22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ପ୍ରତୀପଦା (ମା'ଶୈଳପୁତ୍ରୀ)

23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଦ୍ୱିତୀୟା (ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ)

24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ତୃତୀୟା (ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା)

26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଚତୁର୍ଥୀ (ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା)

27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ପଞ୍ଚମୀ (ମା' ସ୍କନ୍ଦମାତା)

28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ମହାଷଷ୍ଠୀ (ମା' କାତ୍ୟାୟନୀ)

29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ମହା ସାପ୍ତମୀ (ମା' କାଳରାତ୍ରୀ)

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ମହା ଅଷ୍ଟମୀ (ମା' ମହାଗୌରୀ)

1 ଅକ୍ଟୋବର - ମହା ନାଭାମି (ମା' ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ)

2 ଅକ୍ଟୋବର - ବିଜୟା ଦଶମୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

