ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶରତର ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନବରାତ୍ରିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ହେଉଛି ଦେବୀ ମହିଷାମର୍ଦିନୀଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ମା'ଙ୍କ 9ଟି ରୂପର ପୂଜାର ପର୍ବ । ଏଥର ନବରାତ୍ରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ଏଥର ନବରାତ୍ରି ଦଶ ଦିନ ପାଳନ ହେବ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା' ଦୁର୍ଗା ହାତୀ (ଗଜ) ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଧରାବତରଣ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହାତୀ ଉପରେ ବିରଜମାନ କରି ଧରାପୃଷ୍ଟକୁ ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ଦେଶ ଏବଂ ଘରେ ଧନ ଏବଂ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅବସରରେ, ଘଟସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମା' ଦୁର୍ଗା ଗଜ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସିକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜ ଓ ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥର ମା' ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ମହିମଣ୍ଡଳକୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଦେଶ, ବୈଶ୍ୱିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି 01.23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 02.55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଘଟସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 06.09ରୁ 08.06 । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଜିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 11.49ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଘଟସ୍ଥାପନର ମୋଟ ଅବଧି ପ୍ରାୟ 49 ମିନିଟ୍ ରହିବ ।
ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 9 ରୂପ ପୂଜା :
22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ପ୍ରତୀପଦା (ମା'ଶୈଳପୁତ୍ରୀ)
23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଦ୍ୱିତୀୟା (ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ)
24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ତୃତୀୟା (ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା)
26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଚତୁର୍ଥୀ (ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା)
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ପଞ୍ଚମୀ (ମା' ସ୍କନ୍ଦମାତା)
28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ମହାଷଷ୍ଠୀ (ମା' କାତ୍ୟାୟନୀ)
29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ମହା ସାପ୍ତମୀ (ମା' କାଳରାତ୍ରୀ)
30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ମହା ଅଷ୍ଟମୀ (ମା' ମହାଗୌରୀ)
1 ଅକ୍ଟୋବର - ମହା ନାଭାମି (ମା' ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ)
2 ଅକ୍ଟୋବର - ବିଜୟା ଦଶମୀ
