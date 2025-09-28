ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ହେବ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ରବିବାରରେ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରଶିଫଳ ।
Published : September 28, 2025 at 6:59 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଅଲୌକିକା ଓ ଦୈବିକ ଘଟଣାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବେ । ଆଜି ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଉକ ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ତନ୍ତ୍ର କିମ୍ଵା ଅନ୍ୟ ଅପସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡିକ ଉପରେ ଏକ ଦାମୀ ବହି କିଣିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଥ୍ରୁ ପାଇବା ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ । ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଦୋଛକିରେ ପାଇବେ ଓ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଓ କିଛି ଖରାପ ଉଭୟ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଲ ସମୟ କଟାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଥିବା ବୋଝ କମିବ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାମରେ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିନ ରହିବ, ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ । ଘରର ପରିବେଶ ସ୍ୱହାର୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅକାରଣ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ । ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଆପଣ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ପାଇଁ କିଛି କିଣାକାଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆହ୍ଵାନର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ହଠାତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିମ୍ଵା ଚିନ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବାକିଆ ଥିବା କାମ ଶେଷ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭଲରେ ଶେଷ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ଵା ଘରୋଇ କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଦିନସାରା ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ରହିବେ । ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ସାବଧାନତାର ସହ ସରକାରୀ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ କାଗଜରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ । ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ । କୁଟିଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ । ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ । ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନକରି କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନରମ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ । ତଥାପି, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଭାବରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରତି ଉପହାସର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଏହା ହିଁ ସମୟ । ଏହା ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ମଜାଦାର ଘଟଣା ଘଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଅଟେ । ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ । ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବେ । ଭଲପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ସୁସମ୍ୱାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ । ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ହେବ । କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିପାରେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହେବ ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବଢି ଚାଲିବ । ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ । ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ । ଚାଲୁଥିବା କାମରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଦିନଟି କ୍ରିୟାକଳାପପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । କାହାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମକର: ସାମାଜିକ କାମରୁ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ । ବିବାହ ଆଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ । ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ । ସେୟାର ବଜାରରୁ ଲାଭ ହେବ । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନରହିପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଘରେ କିଛି ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟିଏ ଅଛି । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହାର ସଫଳତା ହାତ ମୁଠାରେ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହାର ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସୁଫଳ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଖୁସୀ ହେବେ । ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜାରେ ରହିବେ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମୀନ: ଶାନ୍ତ ମନରେ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପଛରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସହ କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ପିଲାଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢିବ । ବଦ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ । ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ପେଟ ଗୋଳମାଳ ରହିବ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ।