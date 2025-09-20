ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଅସୁସ୍ଥତା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କାହା ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ କାହା ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ।
Published : September 20, 2025 at 12:01 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଘର କଥାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ । ନିଜର ପାକସ୍ଥଳୀ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବେଶ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସୁଖୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ । ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ବହନ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ହିଁ ଆଜି ଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ । କିଛି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କାମ ଦେବ । ଅଚାନକ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମନକୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ । ସତର୍କ ରହିଲେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୁଲିଯିବେ । ପେଟଜନୀତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଶାଳୀନତାର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି ପ୍ରୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖୁସି ଖବର ମିଲିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣକୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେବ । ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ । କର୍ମସ୍ଥଳରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ । ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ । କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏବେ ଠାରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵ ନେବା ଗୁଣକୁ ଦେଖିବେ । ରଚନାତ୍ମକ ଓ କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ । ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଆପଣ କାମରେ କିମ୍ଵା ଅଫିସରେ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦେଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାରିବେ । ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ । ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ । ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି ।
ବିଛା: ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି । ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ କଟିବ । ବନ୍ଧୁ ତଥା ନିଜ ଲୋକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟ ହେବେ । କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହେବେ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବେ । ଶରୀର ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ । ଭୟଶୂନ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି । ଆୟର ସ୍ବଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୀମିତ କରିପାରନ୍ତି । ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହେବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ବର୍ଗ ଯଥା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ । ଅର୍ଥହାନୀ ହୋଇପାରେ । କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଆଶାତିତ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ । ସଂଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଫସିବେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡାଉଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ଯାହା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ରହିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ । ବନ୍ଧୁ ତଥା ନିଜ ଲୋକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟ ହେବେ। ଶରୀର ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ଥିବା କାମର ଏତେ ଚାପ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଦୁଇ ଗୁଣ କରିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କର୍ମସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ । ଅନ୍ୟ କଥାରେ ନ ପସି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
ମୀନ: ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଖପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି । ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ପାଣି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ ଦେଉଥିଲେ ବା ନେଉଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ଲକୋଙ୍କ ସହ ମତ ବେଦ ହେବର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।