ଆଜିର ରାଶିଫଳ; କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ?
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 10, 2025 at 6:52 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମରେ ସାମିଲ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଧୀରେ ଗାଡି ଚଲନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି । ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ । ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସରକାର ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବ । ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜିର ଦିନ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମନ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ । ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଦୈନିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ରହିବ, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଏକ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେତୁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ କରିପାରେ । ଏହି କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆରମ୍ଭରେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଘର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବିବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ । ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ରହିବ । ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଆଜି ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ ବାଦବିବାଦ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ।