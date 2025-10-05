ଆଜିର ରାଶିଫଳ; କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ !
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 5, 2025 at 7:20 AM IST
ମେଷ: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସରକାରୀ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମଜା କରିବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସେମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିର ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆଜିର ଦିନଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ହେବ। ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସରକାରୀ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଅସୁବିଧାଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସମୟ ହେବ। ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଅପମାନ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅରୁଚିକର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମୟ ସାଧାରଣ ରହିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷମତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟ କରିବେ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ସଂଯମ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମାନସିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସହଜ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମାମଲା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକାଗ୍ରତା ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ। ଅଧିକ ଲାଭ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାରବାରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ।