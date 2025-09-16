ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଶୁଭ ଦିନ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 16, 2025 at 7:24 AM IST|
Updated : September 16, 2025 at 9:35 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା କିଛି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ କଠୋର ଆଚରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ମନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ କାମ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଜି କଳହରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ହାନି ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା ହେବ । ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସହଜତା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ। ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍, ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କିଣାକାଟା ଆଜିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଲେଖା କାମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ସହଜତା ରହିବ। ତଥାପି, ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ।