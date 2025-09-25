ETV Bharat / lifestyle

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ କୃପାବୃଷ୍ଟି

ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Today Rashifal Navratri 4th Day Maa Kushmanda Bless 12 Zodiac Signs
Today Rashifal Navratri 4th Day Maa Kushmanda Bless 12 Zodiac Signs (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2025 at 7:03 AM IST

ARIES
ARIES (ETV Bharat)

ମେଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସଂପର୍କ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ଆସିବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ । ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।

CAPRICORN
CAPRICORN (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ସୁନ୍ଦର ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଶାନ୍ତତାର ଲାଭ ରହିଛି । ପଛକଥା ଛାଡି ଆଗକୁ ଯିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ହସ, କୌତୁହଳ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିଚାଲିବେ । ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଖୁସୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୁସୀ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।

GEMINI
GEMINI (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେବ ।

CANCER
CANCER (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅବାଞ୍ଛିତ ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେବେ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବେ । ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହତାଶା ପ୍ରବଣ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସହଜତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ନିଦ କଷ୍ଟକର ହେବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।

LEO
LEO (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଂପର୍କ, ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛି । ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।

VIRGO
VIRGO (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ ପୁର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ମିଠା ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା/ପ୍ରେମିକାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ।

LIBRA
LIBRA (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୈଚାରିକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଶୁଭ ।

SCORPIO
SCORPIO (ETV Bharat)

ବିଛା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଭଷା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ସତର୍କ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନ୍ଦାପଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍‌ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ । ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ନ କରି ଆଗକୁ ଘଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।

SAGITTARIUS
SAGITTARIUS (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପିଲାଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଜି ତାଜା ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । । କ୍ଷତିକାରକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।

CAPRICORN
CAPRICORN (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ପରି ସହକର୍ମୀମାନେ ଈର୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଚାକିରୀ ପରିଵର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଵ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ।

AQUARIUS
AQUARIUS (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ହରାଇବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଆରାମ ମିଳିବ ।

PISCES
PISCES (ETV Bharat)

ମୀନ:ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଈଶ୍ଵର ବିଶ୍ଵାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜି କିଛି ନକରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ସାରିପାରନ୍ତି । ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ । ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ଅର୍ଥର ଆଗମନ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଅଂଶୀଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।

