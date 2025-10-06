ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଫଳ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 6, 2025 at 7:32 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୁଲ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ କାରବାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଡ଼ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ତଥାପି, ଅସାବଧାନତା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଫିସରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଧର୍ମ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନରେ ବିତାନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ସମୟ ଭାଗୀଦାରୀରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆପଣ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ରତା ସହିତ କୌଣସି କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ। ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଦାସୀନତା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଖୁସିର ଅଭାବ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଭାଗୀଦାରୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଆଣିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦର କାରଣ ହେବ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ କରିବ।