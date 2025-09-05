ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଘରର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଘରର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ । ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ରତା ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ । ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମିଥୁନ: କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି କ୍ରୋଧର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ । ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କର୍କଟ: ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଆଜି ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ବିନୋଦନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଦେଶରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିପାରେ ।
ସିଂହ: ସନ୍ଦେହ ହେତୁ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସରଳ କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ନୀତି ଆଜି କାମ କରିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣ ବିଶେଷକରି ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେୟାର ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିତିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ କାମରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପୂଜା ହେବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ, ତେଣୁ ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି ସାବଧାନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଏହି କାରଣରୁ, ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଟଙ୍କା କାରବାର କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ନିଜ କ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।