ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ମଙ୍ଗଳବାର ୦୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ କାହା ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 9, 2025 at 7:02 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେତୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା କାରବାର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନକରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି କାରଣରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରିଚିତିରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ରହିବ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ମନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବ । ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସାବଧାନତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରହିବ । ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ଆଜି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନୁକୂଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ପାଇପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମନର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ହେତୁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖବର ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେତୁ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମାନସିକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଘରେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । କାହା ସହିତ ବିବାଦ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ । ଦିନସାରା ସତେଜତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ହେତୁ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ମନର ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ କାମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ । କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆଜି, ଆପଣ କାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।