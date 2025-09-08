ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କର ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 8, 2025 at 6:57 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାକୃତ କାମ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବ । ନୂତନ କାମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ । ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଜଡିତ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରିବେ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । କ୍ରୋଧର ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ହେତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ । ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ମନର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅସାବଧାନତା ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ । ମହିଳାମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବାଦବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ମନକୁ ଖୁସି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଆପଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବେ । ଆଜି ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପକାଇବ ନାହିଁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି କାହା ସହିତ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ହେତୁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।