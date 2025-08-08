ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣ ଘରକୁ ଯୋଜନା କରି ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେବେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନହୁଏ । କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆଜି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ହାଲୁକା ହେବ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଭାବନାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ମନ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମଜାରେ ବିତିବ । ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ, ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ । ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ । ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଫଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଆଜି ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ । ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବ । ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ମନେ ହେଉନାହିଁ । ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଭ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମନରେ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଅନୁତାପ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଫାଟ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଖୋଲାଖୋଲି ବାହାରି ଆସିବ । ଅଫିସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ । ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ କାହାର ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଟଙ୍କା କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଫାଟ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ହେବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସମୟରେ କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମନରେ ରଖି, ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ ।