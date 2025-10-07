ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏମାନଙ୍କ ବଢିବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏମାନେ ହେବେ ମାଲାମାଲ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 7, 2025 at 8:31 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବାକୁ ହେବ । ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାହାର ଭଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ; ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ କାରବାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳନ ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଅଫିସ୍ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସରକାରରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ବିତାଇବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ, ଯାହା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି ଦେଖାଦେଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ କିଛି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ।
ବିଛା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ।
ଧନୁ : ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ। ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅରୁଚିକର କାମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି କୌଣସି ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।