ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ରହିବେ । ଶରୀରରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ । ପ୍ରକୃତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଖାଇବାରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଷ୍ମ ରହିବ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ସମୟସୀମାରେ କାମ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖିତ ରହିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଳାସରେ ବିତିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଯାନବାହନ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆଜି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଭୋଜନରେ କିଛି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇବେ । ଆପଣ ବହୁତ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖାଇବା ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ ଲାଭାଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ତଥାପି, ଯଦି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁଗମ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇପାରିବେ । ଆପଣ କାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇବେ । ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କଳ୍ପନାଶୀଳ ରହିବେ । ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଧୀନରେ, ମୌଳିକ ଉପାୟରେ କବିତା ରଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ । ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଶୁଭ ହେବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦିନସାରା ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେମଗୁରୁର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ । ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଖବର ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆଜି ଆପଣ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ଗ୍ରହମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଯାନବାହାନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ । କିଛି ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆଜି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆଜି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଖୁସି ରହିବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମାନସିକ ଖୁସି ଦେବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ତଥାପି, ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଆପଣ ଟଙ୍କାର ସଠିକ୍ ହିସାବ ରଖିପାରିବେ । ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣ ନିଜର ମିଠା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବଣ ହେବ, ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଭଲ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏହା ଲାଭର ସମୟ ହେବ । ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ପୂଜା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କତାର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବା ହତାଶାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଅଧିକ ଫଳ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଖୁସିର ଖବର ପାଇବେ । ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଋଣ ନେଇଥିବା ରାଶି ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ । ଆପଣ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇବେ । ଆଜି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।