ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ ନ ରଖନ୍ତି, ତେବେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଚାକିରି ଏବଂ ପରିବାରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ରହିପାରେ । ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ । ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ । ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି, ଆପଣ ଦିନଟି ଆରାମ, ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆପଣ ଅତିଥି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିବେ । ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ । ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇପାରିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ଖବର ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଦଲିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ରହିବ ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ପରିବାରରେ ବିବାଦର ବାତାବରଣ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ କାହାର ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆଦର୍ଶଗତ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମନ ଦୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ହେବ । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହେବ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଧନୁ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦଶମ ଘରେ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହେତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ ।