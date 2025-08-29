ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସୁଖର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବାଦ-ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କାହାକୁ ମଜା କରି ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ହବିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ମନର ଆବେଗ ହେତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ମାନସିକ ଚାପ ହେତୁ ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ, ତେଣୁ କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ । ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସାର୍ବଜନୀନ ମାନହାନି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଭୋଗିବେ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଶୀଘ୍ର କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟର ନିଶା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଘରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରୁ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଭାଗ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ । ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଭୟ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଭୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କାହା ସହିତ ଅଧିକ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଳାକୁ ବାହାର କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଚମକିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ । ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ମଧୁରତା ରହିବ ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହ କାମ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ । ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଏକ ସୁଖଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହେବ । ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲାଭ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସରକାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । କାମରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ନହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ମଜା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରୟାସ ହେବ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।