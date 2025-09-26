ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା' ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 26, 2025 at 12:00 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ସହ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାସ ଦେବେ । ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିତ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ମଜାଦାର ଦିନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥୀରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଧନ ଆଶାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ବୈଠକ କିମ୍ବା ସେମିନାରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କର୍କଟ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅନୁମାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ରହିପାରେ । ଶେଷରେ ଦିନଟି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ଯଦିଓ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଅବିବାହିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନ୍ୟସ୍ତରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛି । ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇପାରେ । ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଗଭୀର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଟିଳ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ହୋଇପାରେ । ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କାରଣ ହାତରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଥାଇପାରେ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୟସ୍କ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ତୁମ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛି । ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ । ଯଦିଓ ତୁମର ପ୍ରିୟ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମକୁ ନିଜ ଗତିରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କେବଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଗରେ ରହିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।
ଧନୁ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆରାମ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛି । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ କାମରୁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇପାରନ୍ତି ।ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ନିଅନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ତୁମ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଘରେ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇପାରେ କାରଣ ତୁମେ ଏକାକୀ ସମୟ ବିତାଇପାର । ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ ହୋଇପାରେ । ତୁମର ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତୁମକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଫିସରେ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାର କାରଣ କ୍ଳାନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମର ନିୟମିତ ଅଫିସ କାମ ଜାରି ରଖିବାରେ ଅକ୍ଷମ କରିପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ତୁମ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ତୁମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ତୁମେ ଦିନର ଅଧା ସମୟକୁ ତୁମର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ।