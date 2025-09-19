ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଖୁସି ବର୍ଷା, ଧନକୁ ନେଇ ଏମାନେ ରହିବେ ଚିନ୍ତିତ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 19, 2025 at 12:01 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ବିଷୟରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତ କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲସିତ କରିପାରେ । ତଥାପି, ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ କଡ଼ା ଲଗାମ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ବିରକ୍ତିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଭିନବ ରୋମାଣ୍ଟିକ କୌଶଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରନ୍ତି । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ,ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିବା କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞତାହୀନ କାମରେ ଜଡିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିପାରେ । ତେଣୁ ଖୁସି ରହିବାର ପାଇଁ ହେଲେ କମ୍ ଆଶା କରିବା ଭଲ । ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିବେ । ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇ ଗର୍ବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନପାରେ, ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରହର ଗତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସଫଳତାର ଭାବନା ରହିବ । ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଡିଲ୍ ଖୋଜିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛି । ତୁମ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ । ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ଘରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତୁମେ ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାର, ଏବଂ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ । ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହିଁପାର। ତଥାପି, ଏକ ସୁଗମ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ସମାଧାନ ଖୋଜି ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶାବାଦୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ, ଆପଣ କାମରେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ଦେଖା ଦେଇପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ୮ମ ଘରେ ରହିବ। ତୁମ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଭରି ରହିବ । ହୁଏତ, ନିଜକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ସୀମାରେ ଥିବା ଅନୁଭବ କର । ତୁମେ ତୁମର ପତ୍ନୀ ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତୁମ ଜୀବନ ସାଥୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ତୁମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାର । ଶୀଘ୍ର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛି । ତୁମ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ୭ମ ଘରେ ରହିବ । ତୁମେ ସହଜରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେବି ଏକ ସହଭାଗୀତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିନ। ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରିରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ, ଆପଣ କଷ୍ଟକର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ଗତି କରିବେ । ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଅହଂକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ସେ ଅଲଗା ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ।