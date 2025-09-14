ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 14, 2025 at 12:17 AM IST
ମେଷ: ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ବାସ୍ତବିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଠନାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ । ଅଯୁକ୍ତିକର ଏବଂ ବିବାଦମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ । ବେକାରିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଅର୍ଥ ସମନ୍ଧୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଅର୍ଥ ଲାଭର ସଂଙ୍କେତ ଅଛି । ଆପଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟଭରା ହେବେ । ଶାନ୍ତ ସଂଗୃହିତ ଭାବରେ, ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତୁଲାଇ ପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସାବଧାନତାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତିକ୍ତ ବଚନ, ବିବାଦ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଯାହା,ଏକ କୁତ୍ସିତ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ଯାହା ଆଜିକାଲି ବେଶି ଭଲ ରହୁନାହିଁ । ବିଶେଷତଃ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିବିଡ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଛନ୍ତି । ସତର୍କତାର ସହିତ ବାହାନ ଚଲାନ୍ତୁ । ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର କିଛି ପରିମାଣରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜିର କାର୍ଡରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ମୌଜମଜଲିସ୍ ଅଛି । ଏକୁଟିଆ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । କାମାତୁର ହେବାର ସଂଯୋଗ କାର୍ଡରେ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଆୟର ସ୍ରୋତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ । ଏହା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଲମ୍ୱା ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନର ସମାପ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖିତ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି! ଏହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଦେବ । ଆପଣ ସବୁଠାରେ ସିଂହ ଭାବରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି , କେବେହେଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବାସ୍ତବରେ ଆଶାତୀତ ହେବ । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ସହ ଯୋଡି ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ଆଳସ୍ୟ କଣ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଦିନ ପ୍ରତିକୂଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇପାରେ । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ । କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଓ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବେଳକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଆଶାଖୋର କିମ୍ବା ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିପ୍ରକାଶ କରାଇବ । ସେହି ଅତ୍ୟଧିକ ବିରକ୍ତି ଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିପ୍ଲବାତ୍ମକ ଭାବନାଠାରୁ ଦୁରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୁରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମିତ କାମକୁ ଛାଡି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଅଛି । ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି । ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ । ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିଅମ୍ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଫି ପିଇ ପିଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦମୟର ଦିନ । ଆପଣ ନିଜ ସହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସିକୁ ଆପଣ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ । ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଦିନ । ଘରେ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ । ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେବ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଖରାପ ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମନର ସଂଶୟାକୁଳ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ କିମ୍ୱା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଆରାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ସୀମିତ ଅଟେ । ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଦେଖିରଖି ଚଳନ୍ତୁ । ଯାହା ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟଦା ଉପରେ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଗୃହ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପଢିବାର ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସମୟ । ଆପଣ କୌଶଳକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସର ପରିଚାଳନାରେ ସଫଳ ହେବେ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଠିନତର ପ୍ରତିବାଦୀକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟଧାରା ଆଜି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ସୃଜନାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ । ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ । ଆପଣ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଅଗ୍ରସର କରିବ । ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସହ ଗସ୍ତ କରିବେ । ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଖୁସି ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଆସିବ । ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହେବା କାର୍ଡରେ ଅଛି ।