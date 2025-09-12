ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏମାନେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍...
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 12, 2025 at 7:17 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଦିନଟି ଏପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କାହା ସହିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା'ଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତାରେ ମନ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ମିଥୁନ: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ କିଛି ଦିନର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଧର୍ମ ଏବଂ କାମ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ରହିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଳହରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେବା ଉଚିତ। ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।
କର୍କଟ: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ହେତୁ, କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ।
ସିଂହ: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗତି ମନ୍ଥର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପରି ମନେ ହେବ। ବିରୋଧୀମାନେ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ପ୍ରକୃତିର ଉଗ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
କନ୍ୟା: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ। ଆଜି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କାହା ସହିତ ବିବାଦ ନ ହୁଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହାକୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି। ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂଜାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଛା: ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କିଛି ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତଥାପି, ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆପଣ ଯାନବାହାନ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ।
ଧନୁ : ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୌଡ଼ ହେବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କମ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋଭରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ହତାଶାଜନକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାମରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।
କୁମ୍ଭ: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ। ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ମୀନ: ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ତଥାପି, ଆଜି ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। କୌଣସି ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।