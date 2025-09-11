ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ...
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 11, 2025 at 7:17 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ।ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ହେତୁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଘରୋଇ ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ।
ବୃଷ: : ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାରେ ଘେରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଆଖିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦର ସମ୍ଭାବନା ହେତୁ ଆପଣ ମନରେ ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ମିଳିବା ମନରେ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ପାଇବାର ଦିନ ହେବ। ପରିବାରରେ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସରକାରୀ କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିରେ ଉଗ୍ରତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାଦ-ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଅସନ୍ତୋଷ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଅତ୍ୟଧିକତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପୁରୁଣା ମତଭେଦକୁ ନେଇ ପୁଣି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସଫଳତା ଏବଂ ମଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଜା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରି ମନେ ହେବ। ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଧୁରା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ।ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ମନରେ କଳ୍ପନାର ଲହରୀ ଉଠୁଥିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେ ଏବଂ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଚିନ୍ତାର ମେଘ ଦୂର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଦିନ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସବକାଳୀନ କିଣାକାଟା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ତଥାପି, ଶୀଘ୍ର କୌଣସି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।