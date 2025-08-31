ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଛାଡି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖବର ପାଇବେ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ । ସମାଜରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ କାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିପାରିବେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସ୍ୱଭାବକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରବାସ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ତଥାପି, ଆଜି ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ । ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବ । କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଠୋରତା ରହିବ । ଏହି କାରଣରୁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ମନରେ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଭୁଲ ଏବଂ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସମ୍ମୁଖିନ କରିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବିବାହ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି, ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକତା ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ସରକାରୀ କାମରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ଦିନଟି ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିତାଇବେ ।