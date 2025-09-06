ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଏହି ରାଶି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ

ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିିତ କଟିବ । କେଉଁ ରାଶି ହେବେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 6, 2025 at 6:59 AM IST
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ସେୟାର-ବଜାରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆଜି ଆପଣ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ତଥାପି, ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାରବାର ମାମଲାରେ ଲାଭ ହେବ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ମନ ଖୁସି ହେବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ତଥାପି, ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ । ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିଦେଶ କାମରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସହଭାଗୀତା କାମରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ହେବ, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତିବ । ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ । ଆଜି କଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ସରଳତା ରହିବ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଶାରୀରିକ ସତେଜତା ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସିର ଅଭାବ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଉଗ୍ର ପରିବେଶ ହୋଇପାରେ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମାନହାନିର ଘଟଣା ହୋଇପାରେ । ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ।
ବିଚ୍ଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସଙ୍ଗତତା ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ହେତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଅର୍ଥହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ବିବାଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ । ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ନାହିଁ । ଘରୋଇ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ମାନସିକ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ କୋର୍ଟ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରେ ।