ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ । ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ କାମରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଗଠନ ହାତକୁ ନେବେ । ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକେୟା ରାଶି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଏହି କାରଣରୁ, କୌଣସି କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ କମ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ । ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଲୋଭରେ, ଆପଣ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ମାନସିକ ହତାଶାରେ ଘେରି ରହିବେ । କ୍ରୋଧର ଅତ୍ୟଧିକତା ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ । ଅନୈତିକ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ କାମର ଶ୍ରେୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କୋର୍ଟ କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଜମି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କାମ ଆଜି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ । ଖୁସିର ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ମହିଳାମାନେ ନିଜ ମାତୃ ଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବାଦବିବାଦ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବିବାଦରେ ସମ୍ମାନ ହାନିର ଭୟ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଜମି, ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରଙ୍ଗରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବ । ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ଏହା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହେବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ମଧୁରତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ସାରା ଦିନ ଖୁସିରେ ବିତିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏକାଗ୍ର ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିତାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ସମସ୍ତ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ।