ମେଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ତୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ଯଦି ବାହାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ଦିନ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହେବ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ । ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଏକାଗ୍ରତାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ । କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ଦିନଟି ଉପଭୋଗରେ ବିତିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ବିଦେଶରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଖବର ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ରଚୁର ମାଧ୍ୟମ ରହିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଘରୋଇ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିବ । ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ଅଭାବ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେତୁ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପରିବାରର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିତିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କିଛି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ । ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାରର ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଭାବଗତ ଜିଦ୍ ଛାଡି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ସହଜ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି ବୈଚାରିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି କିଣାକାଟା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅଧିକ ବାଦବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ଆଶା ଅଛି । ତଥାପି, ଆଜି ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବs । ଆଜି କାରବାର, ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ରତା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯାନବାହାନ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ ।