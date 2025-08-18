ମେଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିଜ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାକିଆ ଥିବା କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସତର୍କ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ସତେଜ ରହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କଳା, ଡିଜାଇନିଂ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଓ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆଦିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ନିଜର କଳାତ୍ମକ ଦିଗର ଆବିଷ୍କାର କରିବେ । ନିଜ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ରୂପ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳାଇ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ଅନେକ ଭଲ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବଢିବ । କର୍ମସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ । ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିବାର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡିନର୍ ହୋଇପାରେ । ଅବିବାହିତଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ଦିନ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ । ଧାର କରଜରେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ । ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ । ବାକି ପଡ଼ିଥିବା କାମକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବେ । ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଗାଡି ଚାଳନା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ । କିଛି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନିଆ କଥା ଛାଡି କିଛି ନୂଆ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ହୋଇପାରେ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ପ୍ରତି କଥାରେ ସବୁ ସ୍ତରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ରହିବ । କୋର୍ଟ କେଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ୟାରିୟର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା କରିବେ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଦିନ ସାରା ଆପଣ ନିଜ ଭଳି ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖୁସି ମନରେ ରହିବେ । ଦିନ ସାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତରେ ଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପରିବାର ଠାରୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହ ପାଇବେ । ରାଜନୀତି ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ । ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମକର: ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ତର୍କ ଓ କାରଣ ଖୋଜିବେ । ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଓ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆପଣ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଚାଲିବେ । ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଯତ୍ନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତି କରିବେ ତାହା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବେ । ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ଓ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ହେବ ନାହିଁ । ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ।