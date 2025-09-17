କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାଶିଫଳ: ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜାରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ
ଆଜି ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 17, 2025 at 7:05 AM IST
ମେଷ: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଜି ଆପଣ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷକରି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଆପଣ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଓ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ବିତାଇ ପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଉପହାରରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବୁଲିବା ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଏହି କାରଣରୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ତେବେ କାହା ସହିତ ଫାଟ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ । କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ ଭଲ ପରିବେଶ ହେତୁ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭୟ ରହିବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକତା ରହିବ । ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିତାଇବା ଭଲ ।
ଧନୁ: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । କୌଣସି ଖରାପ ଘଟଣା, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ପାଶୋରି ରଖି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସହଭାଗୀତାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ ହେବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଚାକିରି ଏବଂ କାମରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଜାରି ରହିବ । ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ବାକର୍ମା ପୂଜା । ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ବହୁତ ମଜାଦାର ମନୋଭାବରେ ରହିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।