ମେଷ: ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ । ଶରୀର ଏବଂ ମନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ବାହାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରନ୍ତି । କାମ ସମାପ୍ତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ । ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ କିମ୍ବା ଜ୍ୱରର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ଭାରୀ ଲାଗିପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାମରେ ଅନୁକୂଳତା ମିଳିପାରେ । କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ ।
ମିଥୁନ: ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ବିତିବ । ଆପଣ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାମ ପାଇ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ । ଆପଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ । ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଶାରୀରିକ ସତେଜତା ହେତୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିବ । ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆତ୍ମ-ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେତୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତି କରିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଏହା ନିରାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଶରୀରରେ ସତେଜତାର ପ୍ରବାହ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଘରର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆଜି ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ସରକାର ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସରେ ପୁରୁଣା କାମ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ । ତଥାପି, ଦିନସାରା କିଛି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ । ଆପଣ କାହାର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବେ । କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।